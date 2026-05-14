Fiscalía anuncia investigación por la muerte de dos mujeres en medio de los bloqueos

El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que se iniciará una investigación sobre la muerte de dos mujeres registrada en medio de los bloqueos y conflictos que atraviesa el país. Las víctimas son una mujer que se trasladaba desde Guanay y una ciudadana extranjera de 56 años.

La autoridad señaló que ambos casos deben ser esclarecidos por las instancias competentes y remarcó que el Ministerio Público ya realiza seguimiento a los hechos ocurridos durante las movilizaciones.

El viceministro indicó que el Gobierno estará atento al avance de las investigaciones para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

“Nosotros vamos a estar pendientes de que las instancias correspondientes puedan actuar en el marco de sus competencias, identificar a los responsables y hacerlos comparecer ante la justicia”, sostuvo.

La autoridad también cuestionó las consecuencias de las medidas de presión y señaló que la situación ha afectado a personas vulnerables. Asimismo, hizo referencia a otros casos registrados durante los conflictos, entre ellos menores de edad afectados en los puntos de bloqueo.

Finalmente, el viceministro expresó que el Gobierno espera que la actual crisis pueda resolverse mediante el diálogo entre las partes involucradas.

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