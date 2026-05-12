Fiscalía investiga a Mario Argollo por presunto fraude con renta de invalidez

La Fiscalía abrió una investigación contra Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), por un presunto fraude relacionado con el cobro de una renta de invalidez laboral.

La denuncia fue presentada por el diputado Manolo Rojas, quien sostiene que Argollo habría accedido a una pensión pese a encontrarse en buen estado de salud.

Según la denuncia, el trámite habría sido realizado en 2021 en un tiempo considerado inusualmente rápido.

Además, se señala que el dirigente sindical habría cobrado un cheque superior a los 141 mil bolivianos.

Tras analizar la documentación presentada, el Ministerio Público determinó abrir el proceso investigativo.

Convocarán a declarar al dirigente

El fiscal departamental Luis Carlos Torrez confirmó que se realizarán diligencias y que Mario Argollo será convocado a prestar declaración.

La investigación buscará esclarecer si existieron irregularidades en la obtención y cobro de la renta de invalidez.

Actualmente, Argollo encabeza movilizaciones impulsadas por la COB en distintas regiones del país.

El caso genera repercusión política y sindical debido al protagonismo del dirigente en las protestas y demandas sociales de los últimos días.

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