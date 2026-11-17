El Gobierno nacional, a través de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA), ejecutará un programa excepcional de reparación y reconstrucción de las viviendas afectadas por la explosión ocurrida el 4 de septiembre de 2026 en el Regimiento Simón Bolívar de Viacha, departamento de La Paz. Para este propósito, el Decreto Supremo N.º 5774 autoriza la transferencia de Bs 5,5 millones del Ministerio de Defensa a esta entidad.

La medida fue promulgada por el presidente Rodrigo Paz Pereira, tras la reunión de Gabinete Ministerial de este lunes 16 de noviembre. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, está entre las autoridades encargadas de la ejecución y cumplimiento de esta disposición, que establece que AEVIVIENDA administrará los recursos mediante su fideicomiso y ejecutará las intervenciones en los inmuebles afectados.

El decreto autoriza a AEVIVIENDA a realizar trabajos de reconstrucción, reparación, reposición de elementos constructivos, demolición técnicamente necesaria y reposición de instalaciones básicas indispensables. La norma establece que estas intervenciones estarán destinadas a “restituir condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad existentes antes del siniestro”, sin contemplar ampliaciones ni obras ajenas a los daños acreditados.

Los beneficiarios serán los propietarios y, excepcionalmente, los poseedores de viviendas ubicadas en el área afectada, que será delimitada por el Ministerio de Defensa mediante un informe técnico remitido oficialmente a AEVIVIENDA. La disposición también establece que la falta de perfeccionamiento del derecho propietario no impedirá por sí sola la intervención, siempre que la posesión pueda acreditarse mediante documentación disponible, certificación municipal u otros medios idóneos.

Para determinar los trabajos necesarios en cada inmueble, AEVIVIENDA podrá realizar estudios técnicos especializados y basará sus intervenciones en los informes del Ministerio de Defensa. Ambas instituciones deberán suscribir un convenio interinstitucional para coordinar el cumplimiento de la normativa, de acuerdo con sus respectivas competencias.

El Decreto Supremo establece un plazo de hasta siete días hábiles, a partir de su publicación, para que AEVIVIENDA cree el programa excepcional y elabore su reglamento, que serán aprobados mediante Resolución Administrativa. Asimismo, la transferencia de los Bs 5,5 millones deberá efectuarse en un plazo máximo de siete días hábiles a partir de la emisión de la norma. Esta disposición permitirá atender a las familias damnificadas y contribuir a la recuperación de sus viviendas.

Fuente: MOPSV.