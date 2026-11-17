El Gobierno autorizó una transferencia de hasta Bs 180 millones a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) para subvencionar la harina de trigo destinada al sector panificador. La medida permitirá comercializar el producto con una reducción de hasta el 30% respecto al precio de mercado, con el objetivo de estabilizar el costo del pan de batalla.

La disposición está establecida en el Decreto Supremo 5773, promulgado el 16 de noviembre de 2026 por el presidente Rodrigo Paz. Los recursos serán transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con cargo al Tesoro General de la Nación (TGN) y de acuerdo con la disponibilidad financiera.

La norma señala que esta medida busca proteger la economía familiar y garantizar el acceso de la población al pan a un precio justo.

“Con la finalidad de estabilizar el precio del pan de batalla en el mercado interno, el presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar el fortalecimiento productivo y social del sector productor de pan de batalla a través de la comercialización de harina de trigo mediante la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos - EMAPA”, establece el decreto.

El decreto autoriza al Ministerio de Economía a transferir a EMAPA hasta Bs 180 millones para la compra, acopio, transformación, distribución y comercialización de grano y harina de trigo.

“Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la transferencia de recursos a EMAPA por un monto de hasta Bs180.000.000.- (CIENTO OCHENTA MILLONES 00/100 BOLIVIANOS), con cargo al Tesoro General de la Nación TGN, de acuerdo a disponibilidad financiera”, señala el documento.

La disposición establece que EMAPA deberá utilizar los fondos exclusivamente para las actividades relacionadas con el trigo y la harina, además de mantener una cuenta bancaria específica y registros contables y financieros diferenciados.

Harina con una reducción de hasta el 30%

Uno de los puntos centrales del decreto es la autorización excepcional para que EMAPA comercialice harina de trigo al sector panificador con un precio hasta 30% menor al del mercado. La diferencia será cubierta con los recursos del TGN.

El documento añade que esta medida busca que los panificadores mantengan sus costos y que la población acceda al pan a un precio justo.

El decreto dispone que EMAPA presente informes mensuales sobre los recursos recibidos, pagos realizados, cantidades comercializadas, ingresos y saldos al Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua.

También establece la realización de una auditoría sobre la ejecución de los fondos, cuyos resultados deberán ser remitidos al ministerio correspondiente y a la Contraloría General del Estado.

Además, la empresa estatal deberá implementar un sistema de información para realizar el seguimiento de la harina desde la entrega del insumo hasta el producto final, así como habilitar mecanismos para recibir denuncias ciudadanas sobre su recomercialización indebida.

La medida se sustenta en la seguridad alimentaria

El decreto fundamenta la decisión en la obligación constitucional del Estado de garantizar la seguridad alimentaria mediante una alimentación sana, adecuada y suficiente para la población.

La norma también contempla las facultades del Órgano Ejecutivo para aplicar mecanismos de subvención con recursos del TGN, créditos o donaciones ante situaciones de emergencia o desabastecimiento, además del rol de EMAPA como empresa pública estratégica para apoyar la cadena productiva y estabilizar el mercado interno.

Finalmente, EMAPA tiene un plazo máximo de dos días hábiles, a partir de la publicación del decreto, para elaborar y aprobar su reglamentación específica. Los ministerios de Economía y de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua estarán encargados de su ejecución y cumplimiento.