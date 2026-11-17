El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, advirtió que Bolivia corre el riesgo de enfrentar mayores problemas de desabastecimiento si no modifica su política de subvención a los combustibles. En su criterio, el Gobierno debe avanzar en el retiro de los subsidios a la gasolina, el diésel, el gas natural y el Gas Licuado de Petróleo (GLP), debido a la elevada dependencia del país de la importación de carburantes.

"Tenemos que quitar los subsidios a todos los combustibles, gas natural, GLP, gasolina, terminar el diésel. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a desabastecer", advirtió Ríos, al sostener que mantener el actual esquema puede profundizar las dificultades para garantizar el suministro.

El exministro señaló que Bolivia importa más del 90% del diésel y alrededor del 70% de la gasolina que consume, una situación que, según explicó, genera una fuerte presión sobre los recursos económicos del país. Por ello, considera que continuar con las subvenciones sin realizar cambios no representa una solución sostenible frente a los problemas del sector.

Ríos también expresó preocupación por el abastecimiento de GLP y afirmó que comienzan a presentarse dificultades que podrían afectar incluso a la industria. En ese contexto, insistió en que la revisión de los subsidios debe formar parte de una reforma más amplia del sector energético.

Protección para los sectores vulnerables

Aunque considera necesario retirar las subvenciones, Ríos remarcó que el Gobierno debe implementar medidas para evitar que el impacto económico recaiga directamente sobre las familias de menores ingresos.

"Tenemos que hacer un blindaje a la gente más necesitada, porque si no hacemos eso, el subsidio no se puede quitar", afirmó.

El exministro planteó que cualquier modificación en los precios de los carburantes debe contemplar mecanismos de protección social, especialmente para quienes tienen menos capacidad económica para afrontar un eventual incremento en los costos de transporte, alimentos y otros productos.

Cuestiona la falta de claridad del Gobierno

Ríos también cuestionó los mensajes contradictorios de las autoridades sobre una posible eliminación de la subvención a la gasolina. Mientras desde YPFB se mencionó una fecha para aplicar cambios, desde el Ministerio de Hidrocarburos se señaló que todavía no existe un cronograma definido.

Ante esta situación, pidió al Ejecutivo comunicar con claridad cuál será su decisión y evitar mantener la incertidumbre entre la población.

"El gobierno tiene que salir a decir si va a subir o no va a subir", manifestó.

Reforma del sector hidrocarburos

Finalmente, Ríos sostuvo que la eliminación de los subsidios debe estar acompañada de una reforma estructural del sector hidrocarburos, que incluya una nueva ley y cambios profundos en YPFB para recuperar la producción nacional.

Advirtió que, si no se realizan estas transformaciones, la dependencia de las importaciones podría aumentar considerablemente. Incluso proyectó que Bolivia podría llegar a importar cerca de $us 5.500 millones en combustibles hasta 2035.

A su juicio, el país necesita tomar decisiones para garantizar el abastecimiento y reducir la presión económica que representa la importación de carburantes, sin dejar desprotegidos a los sectores más vulnerables.