El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este martes 17 de noviembre el Tipo de Cambio Oficial en Bs 11,70 por dólar estadounidense, frente a los Bs 11,67 que estableció el lunes 16 de noviembre.

El incremento representa una variación de Bs 0,03 respecto a la cotización de la jornada anterior.

El BCB aplica desde finales de junio un esquema de tipo de cambio flexible, bajo el cual la cotización oficial del dólar puede registrar variaciones diarias.

¿A cuánto está el dólar paralelo este martes?

En el mercado paralelo, el dólar se cotiza este martes en Bs 11,68 para la compra y Bs 11,92 para la venta, según los datos publicados por el portal dolarboliviahoy.com.

Un día antes, la misma plataforma reportaba Bs 11,87 para la compra y Bs 11,95 para la venta. Al comparar ambas jornadas, el precio de compra disminuyó Bs 0,19, mientras que el de venta bajó Bs 0,03.

De esta manera, el valor de venta del dólar en el mercado paralelo continúa por encima del Tipo de Cambio Oficial establecido por el Banco Central.

Cabe recordar que el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado y sus valores no constituyen un tipo de cambio oficial. Entretanto, el BCB publica diariamente la cotización oficial del dólar conforme al régimen cambiario vigente.