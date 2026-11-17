Mensajes difundidos en redes sociales alertan sobre un supuesto apagón mundial de 72 horas y un ciberataque que afectaría la electricidad, internet y los servicios bancarios este martes 17 de noviembre. Sin embargo, no existen pruebas ni anuncios oficiales que confirmen esta situación. Las publicaciones mezclan un simulacro de emergencias programado en Estados Unidos, recomendaciones preventivas de la Unión Europea y supuestas predicciones de la serie Los Simpson.

Según una verificación publicada por VerificaRTVE, los mensajes que circulan en plataformas digitales tergiversan información sobre ejercicios de prevención y utilizan videos manipulados para alimentar el temor entre los usuarios.

Una de las publicaciones difundidas en X, el pasado 11 de noviembre, recomienda almacenar alimentos, agua, oro, plata, armas, municiones y dinero, bajo la afirmación de que un apagón global comenzaría el 17 de noviembre.

Otro mensaje, publicado el 7 de noviembre, advierte sobre un supuesto ciberataque mundial que afectaría simultáneamente a los bancos y a internet, por lo que recomienda retirar dinero y abastecerse de alimentos y agua.

Estas publicaciones relacionan la supuesta emergencia con un simulacro del Sistema Nacional de Alerta de Emergencia de Estados Unidos y con las recomendaciones europeas para prepararse ante posibles crisis.

Estados Unidos realizará un simulacro de emergencia

Lo que sí está programado para este 17 de noviembre es una prueba del Sistema Nacional de Alerta de Emergencia de Estados Unidos.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) anunció el ejercicio, que consiste en transmitir un mensaje de prueba por televisión y radio para comprobar que los medios de comunicación reciben y retransmiten correctamente las alertas oficiales.

: Una vela encendida junto a un foco apagado. Imagen ilustrativa: RR.SS.

Según el comunicado de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), la prueba está prevista para las 14:40 (hora del este de Estados Unidos). En caso de que deba aplazarse, se realizará el 3 de diciembre de 2026. El mensaje será difundido en inglés y español e indicará expresamente que se trata de un ejercicio, por lo que no se requiere ninguna acción de la población.

Las recomendaciones de Europa y la supuesta predicción de Los Simpson

Otro de los elementos utilizados para alimentar los rumores son las orientaciones de la Comisión Europea, presentadas el 3 de noviembre, que recomiendan a las familias contar con suministros básicos para afrontar al menos 72 horas ante posibles situaciones de emergencia. Sin embargo, estas medidas tienen carácter preventivo y no constituyen una advertencia sobre un apagón mundial.

También circulan publicaciones que relacionan el supuesto corte eléctrico con un episodio de Los Simpson, titulado It’s a Blunderful Life, estrenado en noviembre de 2023. En la historia, la ciudad ficticia de Springfield sufre un corte de electricidad y aparece una referencia al 17 de noviembre. Algunos usuarios interpretaron esa coincidencia como una supuesta predicción para 2026, aunque el episodio no anuncia un apagón mundial.

La Tierra vista desde el espacio.Foto: NASA

No hay pruebas de un apagón mundial

Las publicaciones virales también utilizan videos manipulados del presidente estadounidense Donald Trump para respaldar sus afirmaciones.

De acuerdo con la información recopilada por VerificaRTVE y el portal El Universo, no existen pruebas ni anuncios oficiales que confirmen un apagón mundial o un ciberataque programado para este 17 de noviembre.