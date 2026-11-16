Un supuesto apagón mundial de 72 horas anunciado para este martes 17 de noviembre se ha viralizado en redes sociales, con advertencias sobre cortes masivos de electricidad, internet y servicios bancarios en 33 países. Sin embargo, la información es falsa y surge de la combinación de escenas de una serie animada, simulacros gubernamentales y recomendaciones preventivas ante posibles emergencias.

Las publicaciones describen un supuesto colapso tecnológico mundial e incluso algunas versiones advierten sobre interrupciones de hasta 90 días. También relacionan el fenómeno con tormentas solares, ciberataques y decisiones coordinadas entre gobiernos, aunque no existen pronósticos científicos que respalden estas afirmaciones, de acuerdo BioBioChile y el Perfil.

Uno de los principales elementos que alimentó la especulación fue una escena de la serie animada Los Simpson, correspondiente al episodio It's a Blunderful Life.

En la trama, Lisa recuerda un corte masivo de energía que deja a oscuras a Springfield, mientras observa un periódico en cuya portada aparece la fecha 17 de noviembre. La escena fue compartida en redes sociales como una supuesta predicción del apagón mundial.

La prueba de emergencia en Estados Unidos

Otro elemento que contribuyó a difundir el rumor es un ejercicio real programado para este 17 de noviembre en Estados Unidos. Según la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), el país realizará una prueba nacional de su Sistema de Alerta de Emergencias (EAS), en coordinación con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Apagón mundial. Foto ilustrativa: BioBio

El ejercicio, anunciado el 16 de septiembre, está previsto para las 14:20 (hora del Este) y consiste en la difusión de un breve mensaje de prueba a través de los medios de comunicación, con el objetivo de verificar el funcionamiento de la infraestructura de alertas públicas.

Esta actividad no implica la interrupción del suministro eléctrico, internet ni los servicios bancarios.

¿Por qué se habla de 72 horas y 90 días?

La especulación también tomó fuerza a partir de un mapa publicado por la revista estadounidense Newsweek, que reúne a una treintena de países cuyos organismos oficiales recomiendan mantener reservas básicas de agua, alimentos, medicamentos y dinero en efectivo para afrontar posibles emergencias.

Asimismo, el 3 de noviembre, la Comisión Europea presentó nuevas directrices dentro de su Estrategia de Preparación, que recomiendan a los hogares contar con suministros suficientes para afrontar las primeras 72 horas de una emergencia. Estas medidas son preventivas y no anuncian cortes programados de servicios para el 17 de noviembre.

Apagón mundial. Foto ilustrativa: El Perfil

Por otra parte, las referencias a supuestos 90 días de oscuridad atribuidos al Pentágono corresponden a planes internos de resiliencia energética para instalaciones militares ante posibles ataques o fallas críticas.

¿Existe riesgo de un apagón mundial?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) advierte que las tormentas geomagnéticas extremas y los ataques informáticos pueden representar riesgos para las redes de transmisión eléctrica y los satélites.

Sin embargo, no existen registros ni pronósticos científicos que anticipen un colapso energético o tecnológico mundial para este mes.

Por tanto, el supuesto apagón mundial de 72 horas para el 17 de noviembre es una noticia falsa, construida a partir de información real presentada fuera de contexto.