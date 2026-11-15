¿Mal de ojo o superstición? Esto responde la ciencia sobre esta creencia popular

¿Una mirada puede provocar malestar, enfermedad o afectar especialmente a los niños? El llamado “mal de ojo” es una creencia popular que ha sobrevivido durante generaciones en distintas culturas. Sin embargo, la ciencia tiene una respuesta sobre este misterio: no existe evidencia científica que demuestre que este fenómeno sea real.

El mal de ojo se relaciona tradicionalmente con la creencia de que una mirada cargada de envidia o admiración excesiva puede causar daño a otra persona. Esta idea está especialmente arraigada cuando se trata de niños, por lo que en algunas regiones de México y Latinoamérica se evita que personas desconocidas los miren o acaricien, según un reporte publicado por Infobae.

¿Cuáles son los supuestos síntomas?

De acuerdo con las tradiciones populares, existen cinco señales que suelen relacionarse con el mal de ojo:

Llanto persistente: especialmente en niños, cuando lloran sin una causa aparente.

Inquietud e irritabilidad: sensación de malestar o nerviosismo.

Asimetría en los ojos: algunas creencias la consideran una señal de esta supuesta afectación.

Fiebre: elevación de la temperatura sin un origen identificado.

Pérdida de apetito y energía: desgano y falta de vitalidad.

No obstante, estas manifestaciones no permiten identificar el mal de ojo ni constituyen pruebas de su existencia.

Un amuleto contra el mal de ojo. Foto: Shutterstock

¿Qué dice la ciencia?

El Diccionario de Medicina Tradicional Mexicana de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) describe el mal de ojo como una enfermedad atribuida a la llamada “mirada fuerte” de determinadas personas, relacionada también con la envidia y las influencias personales.

Asimismo, el repositorio de la UNAM, en el artículo “Breves consideraciones sobre la creencia del mal de ojo”, aborda esta práctica como una creencia vinculada con factores culturales y sociales.

Aunque forma parte de las tradiciones de numerosas comunidades, no hay evidencia científica que respalde que una mirada pueda provocar enfermedades o daños físicos.

Por ello, especialistas recomiendan que síntomas como fiebre, llanto persistente, irritabilidad o pérdida de apetito sean evaluados por profesionales de la salud, en lugar de atribuirlos a explicaciones supersticiosas.