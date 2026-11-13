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¿Por qué el papa León XIV regala rosarios durante sus visitas? El significado detrás de este gesto

Más que un simple obsequio, los rosarios representan un mensaje de fe, oración y cercanía espiritual.

Red Uno de Bolivia

13/11/2026 11:04

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¿Por qué el papa León XIV regala rosarios durante sus visitas? . Foto de archivo EFE.
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Hay gestos del papa León XIV que llaman la atención durante sus recorridos y encuentros con la gente. Uno de ellos es la entrega de rosarios, un obsequio que tiene un profundo significado dentro de la tradición católica.

Pero ¿por qué los regala y qué representa este detalle?

Los rosarios son símbolos de fe y devoción. A través de ellos, los católicos acompañan sus oraciones y meditan sobre distintos momentos de la vida de Jesús y la Virgen María.

Por eso, cuando León XIV entrega uno durante sus visitas pastorales, transmite un mensaje de cercanía, afecto y acompañamiento espiritual. No se trata solamente de un recuerdo material, sino de un objeto que invita a mantener viva la oración.

Generalmente, estos obsequios se presentan en pequeños estuches blancos que pueden llevar el escudo del Vaticano o símbolos relacionados con el pontificado. Su presentación busca conservar y distinguir este recuerdo especial.

Durante sus encuentros y viajes, el Papa ha protagonizado momentos de cercanía al entregar rosarios a diferentes personas: autoridades, personalidades, niños, adultos mayores y residentes de centros de asistencia.

Entre los encuentros mencionados figuran los realizados durante sus visitas a comunidades y centros de ayuda, como el Pequeño Cottolengo Don Orione, así como sus audiencias en el Vaticano.


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