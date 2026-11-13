Una antigua predicción científica vuelve a llamar la atención porque señala este viernes 13 de noviembre de 2026 como la fecha del supuesto fin del mundo. La inquietante advertencia fue publicada hace 66 años por un grupo de investigadores que, mediante una fórmula matemática, calculó que el crecimiento acelerado de la población mundial llevaría a la humanidad a un límite imposible de sostener.

El estudio, titulado Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026 (El fin del mundo: viernes 13 de noviembre de 2026), fue publicado en 1960 en la prestigiosa revista científica Science. Sus autores fueron el físico austríaco-estadounidense Heinz von Foerster y los investigadores Patricia M. Mora y Lawrence W. Amiot, según los artículos publicados por Euronews e Infobae.

Sin embargo, la predicción no anunciaba una explosión ni una catástrofe repentina. Su planteamiento advertía sobre las consecuencias de una sobrepoblación extrema, provocada por un crecimiento demográfico que, según sus cálculos, terminaría siendo insostenible.

¿Cómo calcularon el supuesto fin del mundo?

Los investigadores analizaron 24 estimaciones de la población mundial correspondientes a los últimos 2.000 años y utilizaron una fórmula matemática para proyectar su crecimiento hacia el futuro.

El modelo identificó que los intervalos entre las duplicaciones de la población eran cada vez más cortos. Al prolongar esa tendencia, la ecuación estableció que el número de habitantes alcanzaría un valor infinito en noviembre de 2026.

Heinz von Foerster, uno de los investigadores que elaboró la predicción sobre el crecimiento demográfico. Foto: RR.SS.

Los científicos advirtieron que la humanidad podría terminar asfixiada por su propio crecimiento. "Nuestros tataranietos no morirán de hambre. Morirán asfixiados", escribieron en el artículo, en referencia a la saturación que provocaría una expansión demográfica sin límites. La elección del viernes 13 también contribuyó a llamar la atención pública sobre el estudio y el problema de la superpoblación, que generaba preocupación durante aquella época.

¿Por qué la predicción no se cumplirá?

Con el paso de los años, las cifras reales comenzaron a alejarse de las proyecciones. Según los análisis recogidos por Euronews e Infobae, la ecuación mantuvo una coincidencia sorprendente con el crecimiento demográfico hasta aproximadamente 1993, cuando la población mundial comenzó a crecer a un ritmo más lento.

Uno de los principales factores fue la disminución de la natalidad. Mientras que en 1963 el crecimiento poblacional superaba el 2% anual, para 2020 había caído por debajo del 1%.

Una multitud en una estación de metro, como representación del crecimiento de la población mundial. Foto: ONU

De acuerdo con las estimaciones de las Naciones Unidas (ONU), la población mundial alcanzaría su máximo hacia mediados de la década de 2080, con aproximadamente 10.300 millones de habitantes. Posteriormente, comenzaría a disminuir gradualmente. El propio estudio planteaba que la cooperación humana y la reducción de la tasa de natalidad podían evitar el escenario extremo que describía su fórmula.

Otras predicciones sobre el fin del mundo

La advertencia de 1960 no fue la primera ni la única predicción apocalíptica que generó preocupación. En 1910, durante el paso del cometa Halley, algunos periódicos difundieron advertencias sobre supuestos gases venenosos en su cola que podían acabar con la vida en la Tierra. Incluso hubo comerciantes que aprovecharon el temor para vender máscaras de gas, píldoras protectoras y paraguas contra cometas. Sin embargo, el fenómeno pasó sin consecuencias.

También se anunciaron otros supuestos finales de la humanidad, como el 21 de mayo de 2011, por parte de un predicador estadounidense, y el 21 de diciembre de 2012, fecha que algunos relacionaron con el final de un ciclo del calendario maya.

En 1972, otro estudio, Los límites del crecimiento, advirtió sobre el agotamiento de recursos esenciales, aunque posteriormente se encontraron nuevas fuentes y soluciones.

El cielo nocturno acompaña la referencia al supuesto fin del mundo anunciado por la predicción de 1960. Foto: Unsplash

La predicción del viernes 13 de noviembre de 2026 conserva su impacto por la fecha y el título de la investigación, pero sus cálculos ya no reflejan las tendencias actuales de crecimiento poblacional.

Un reciente análisis publicado en The Conversation destaca que el error de este tipo de proyecciones consiste en trasladar las tendencias del pasado hacia el futuro sin considerar que las sociedades cambian, se adaptan y modifican sus comportamientos.

Así, aunque el estudio de Heinz von Foerster y sus colaboradores puso una fecha matemática al supuesto fin de la humanidad, los cambios demográficos registrados durante las últimas décadas muestran que ese escenario no tiene respaldo en las proyecciones actuales.