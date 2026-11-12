“Tres días de oscuridad”: la advertencia que circula en redes y genera preguntas sobre un apagón mundial

Un video que circula en TikTok volvió a poner en debate la supuesta llegada de los llamados “tres días de oscuridad”, una creencia religiosa que describe un periodo de 72 horas en el que la Tierra quedaría sumida en completa oscuridad.

En la grabación, compartida por la cuenta @nellymartinez1725, aparece un hombre de cabello largo canoso y barba blanca que dirige un mensaje a sus seguidores. El personaje es identificado en otras publicaciones de internet como el “profeta Simón”.

“Hermanos del mundo entero, recuerden que los tres días de oscuridad están muy pronto, que los tres días de oscuridad vienen”, expresa al inicio de su intervención.

Durante el mensaje, el hombre advierte sobre las consecuencias de no estar preparado y exhorta a las personas a arrepentirse, mantener la fe y vivir con atención a sus creencias religiosas.

“Hay que vivir vigilantes, porque no se sabe la hora ni el momento que va a ocurrir”, manifiesta en otro fragmento de la grabación.

El contenido ha sido relacionado en distintas publicaciones con un supuesto acontecimiento previsto para noviembre de 2026. Sin embargo, el mensaje original no establece una fecha concreta para la llegada de esos tres días de oscuridad.

El personaje que aparece en la grabación es conocido en redes sociales como el “profeta Simón”. Medios de comunicación de otros países también han difundido sus advertencias sobre supuestos acontecimientos futuros. Según reportes, el hombre también ha difundido predicciones relacionadas con terremotos en Venezuela y Colombia.

¿De dónde surge la creencia de los tres días de oscuridad?

La idea de los tres días de oscuridad tiene antecedentes en relatos religiosos y supuestas revelaciones privadas que circulan desde hace décadas.

Una de las referencias más conocidas se relaciona con la beata italiana Anna Maria Taigi (1769-1837), a quien se atribuyen visiones sobre un periodo de oscuridad que afectaría al mundo. También existen versiones que vinculan esta creencia con el Padre Pío, aunque algunas de esas atribuciones han sido cuestionadas por falta de documentación.

La creencia suele relacionarse con un pasaje del libro del Éxodo, capítulo 10, versículos 21 al 23, que relata una de las plagas de Egipto: tres días de oscuridad que afectaron a ese territorio, mientras los israelitas tenían luz en sus viviendas. Sin embargo, ese relato bíblico no establece que en el futuro vaya a producirse un apagón mundial de 72 horas.

También es importante aclarar que las supuestas revelaciones privadas sobre este acontecimiento no constituyen, por sí mismas, una enseñanza oficial de la Iglesia católica.

¿Habrá un apagón mundial en noviembre de 2026?

Hasta el momento, no existe evidencia científica que confirme que el planeta vaya a permanecer tres días sin luz ni que se produzca un apagón eléctrico mundial durante noviembre de 2026.

La advertencia también ha sido relacionada en redes sociales con supuestos anuncios de la NASA, tormentas solares, fenómenos astronómicos y posibles acontecimientos internacionales. Sin embargo, esas versiones no aportan pruebas verificables que demuestren que ocurrirá un fenómeno de esas características.

Las recomendaciones de preparar una mochila de emergencia para 72 horas no están relacionadas con una supuesta profecía o un apagón mundial. La preparación para emergencias responde a medidas preventivas frente a situaciones reales, como terremotos, inundaciones, incendios o interrupciones de servicios básicos.

Por ello, aunque el mensaje del denominado profeta Simón continúa circulando en plataformas digitales, sus declaraciones deben entenderse como una advertencia de carácter religioso y no como un pronóstico científico o una alerta oficial.

La recomendación para la población es verificar la información antes de compartir mensajes que puedan generar temor y consultar fuentes oficiales y organismos especializados ante cualquier eventualidad.

Vea el video: