¿Se acabará el mundo este viernes 13? Esto hay detrás de la inquietante predicción

El llamado estudio 'Doomsday' cumple 66 años, pero sigue siendo el análisis apocalíptico más famoso de la historia moderna. En 1960, un grupo de investigadores utilizó una fórmula matemática para ponerle fecha de caducidad a la humanidad: exactamente este viernes 13 de noviembre de 2026. El provocador artículo, titulado "Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026", fue redactado por el físico austríaco-estadounidense Heinz von Foerster y su equipo, y publicado en la prestigiosa revista científica Science.

La lógica detrás del cálculo: cuando las matemáticas se vuelven locas

Los investigadores analizaron los registros históricos de la población mundial durante dos mil años y ajustaron una curva de crecimiento. El resultado mostraba una tendencia alarmante: el tiempo entre cada duplicación de la población humana se acortaba de forma vertiginosa, según explica el portal Euro News.

El modelo señalaba que, si se extrapolaba esa tasa sin cambios hacia el futuro, la curva alcanzaría un valor infinito justamente en noviembre de 2026. En términos puramente numéricos, la conclusión de los matemáticos era que este viernes la especie humana se "aplastaría" a sí misma por sobrepoblación.

Lejos de ser un error de cálculo puro, el estudio buscaba provocar una conmoción global. Al elegir un viernes 13, Von Foerster pretendía sacudir conciencias y alertar sobre el vertiginoso crecimiento demográfico de la época. Curiosamente, hasta principios de la década de 1990, la curva matemática coincidió de manera sorprendente con la realidad. Sin embargo, el ritmo cambió y el crecimiento se desaceleró.

¿Por qué el apocalipsis tendrá que esperar?

Aunque la población mundial sigue aumentando, lo hace a un ritmo mucho más lento. Las familias comenzaron a tener menos hijos y las tasas de natalidad se redujeron drásticamente desde su pico máximo en 1963 (cuando crecía por encima del 2% anual) hasta caer por debajo del 1% en los últimos años.

De acuerdo con las proyecciones actuales de las Naciones Unidas (ONU), la Tierra alcanzará su punto máximo de población hacia mediados de la década de 2080, con unos 10.300 millones de habitantes, para luego comenzar un descenso lento y sostenido.

Una larga tradición de "fines del mundo" fallidos

La historia está repleta de falsas alarmas apocalípticas. En 1910, el paso del cometa Halley desató el pánico global ante el rumor de gases venenosos en su cola, lo que desató un próspero negocio de "paraguas contra cometas" y pastillas protectoras que, por supuesto, no servían de nada.

Más recientemente, recordamos el supuesto Juicio Final anunciado para el 21 de mayo de 2011 o el fin del ciclo del calendario maya el 21 de diciembre de 2012. Incluso la ciencia económica y ambiental ha fallado en sus pronósticos más sombríos, como ocurrió en 1972 con el famoso informe Los límites del crecimiento, que preveía un colapso inminente por falta de recursos naturales que la innovación tecnológica terminó amortiguando.

El gran error de estas predicciones es siempre el mismo: asumir que el futuro es una línea recta que simplemente repite el pasado, ignorando por completo la capacidad de adaptación de las sociedades ante los problemas.

Así que, si este viernes 13 pensaba renunciar al trabajo, vaciar la tarjeta de crédito o decirle a su jefe exactamente lo que opina de él bajo la premisa de que "total, el mundo se acaba", es mejor que lo piense dos veces. El planeta sigue girando y las cuentas de fin de mes, lamentablemente, también.