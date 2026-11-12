Arnold Vosloo volverá como Imhotep en La momia: el libro de los muertos

¡Imhotep está de regreso! La nueva película de La momia prepara una reunión de personajes que marcaron las primeras entregas de la franquicia. El actor Arnold Vosloo confirmó que volverá a interpretar al antiguo sacerdote egipcio en The Mummy: Book of the Dead, la cuarta película de la saga protagonizada por Brendan Fraser.

La noticia fue revelada por el propio intérprete durante una conversación en el podcast Danger Close, conducido por Jack Carr. Vosloo explicó que ya firmó su contrato para participar en la producción y adelantó que viajará en noviembre para incorporarse al rodaje, que actualmente se desarrolla en Londres.

Durante la entrevista, el actor también ofreció una pequeña pista sobre el regreso de su personaje: alguien volverá a leer el Libro de los Muertos y, con ello, Imhotep despertará nuevamente. Además, expresó su entusiasmo por el guion y comentó que la producción buscará recuperar la apariencia que tenía cuando interpretó al villano por primera vez, en 1999.

Vosloo dio vida a Imhotep en La momia (1999) y El regreso de la momia (2001), donde se convirtió en uno de los antagonistas más recordados de la franquicia. Su regreso se suma al de Brendan Fraser y Rachel Weisz, quienes retomarán sus papeles como Rick y Evelyn O'Connell.

El reparto también contará con John Hannah, Oded Fehr y Kevin J. O'Connor, quienes participaron en las películas originales. La dirección estará a cargo de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, conocidos como Radio Silence, mientras que David Coggeshall firma el guion.

La nueva entrega funcionará como continuación de las dos primeras películas y dejará fuera los acontecimientos de La Momia: La tumba del emperador Dragón (2008). Aunque todavía no se han revelado todos los detalles de la trama, el regreso de Imhotep apunta a recuperar elementos centrales de la historia original.

The Mummy: Book of the Dead tiene previsto su estreno en cines el 15 de octubre de 2027. La reunión de Rick, Evelyn e Imhotep promete llevar nuevamente a los espectadores al universo de aventuras, misterio y criaturas sobrenaturales que convirtió a la saga en un clásico del cine de entretenimiento.

Fuente: Mundiario.