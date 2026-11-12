Luto en la televisión mexicana: Murió una actriz que conquistó al público en ‘El Chavo del 8’

El mundo del espectáculo mexicano está de luto. La actriz Regina Torné, recordada por interpretar a Gloria, la tía de Paty, en la popular serie ‘El Chavo del 8’, falleció el miércoles 11 de noviembre a los 82 años. Su muerte fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA), que expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de profesión.

La noticia fue difundida a través de las redes sociales de la organización, que destacó la trayectoria y el aporte de la artista a la cultura mexicana. Hasta el momento, no se dieron a conocer detalles oficiales sobre las causas de su fallecimiento.

La partida de Torné generó pesar entre quienes crecieron viendo sus interpretaciones en la televisión. Su participación en ‘El Chavo del 8’ quedó en el recuerdo de varias generaciones, especialmente por su personaje de Gloria, quien llegó a la vecindad en 1978 como tía de Paty y despertó el interés amoroso de Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés.

Su presencia aportó nuevas historias a la producción creada por Roberto Gómez Bolaños, una serie que consiguió conquistar al público de distintos países de América Latina y que, hasta hoy, continúa siendo parte de la memoria televisiva de la región.

Regina Torné durante sus primeros años de carrera artística.

Pero su carrera no se limitó a la comedia. Regina Torné también alcanzó reconocimiento en el cine mexicano por su interpretación de Mamá Elena en ‘Como agua para chocolate’, película estrenada en 1992 y basada en la novela de Laura Esquivel. Su actuación en esta producción le permitió obtener el premio Ariel a Mejor Actriz, uno de los galardones más importantes de la cinematografía mexicana.

Antes de consolidarse en la actuación, Torné inició su camino artístico vinculada con la música, particularmente con el jazz. Posteriormente, construyó una trayectoria de más de cinco décadas entre películas, telenovelas y obras teatrales.

En televisión también formó parte de producciones como ‘Retrato de familia’, ‘La loba’, ‘Cielo rojo’ y ‘Siempre tuya Acapulco’, trabajos con los que amplió su presencia en la industria del entretenimiento mexicano.

En 2014 decidió alejarse de las cámaras y los escenarios. Tiempo después se trasladó a Puebla, donde puso en marcha una academia de artes escénicas dirigida a niños y adolescentes, un proyecto con el que buscó compartir su experiencia y conocimientos con nuevas generaciones.