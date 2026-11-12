El llanto que lo salvó: encuentran con vida a un bebé enterrado en un bosque

Un bebé de 11 meses fue encontrado con vida después de permanecer aproximadamente 24 horas enterrado bajo tierra dentro de una jaula metálica para perros, en una zona boscosa de Carolina del Sur, Estados Unidos. El pequeño había desaparecido un día antes, luego de que su padre se lo llevara mientras estaba al cuidado de su abuela paterna.

El sheriff del condado de Lexington, Jay Koon, confirmó que el menor, identificado como Koah Sharpe, fue hallado bajo unos 30 centímetros de tierra, dentro de una jaula de alambre envuelta en una toalla. Tras ser rescatado, fue trasladado de urgencia a un hospital, según informó CNN.

Durante una conferencia de prensa, Koon relató que el bebé estaba llorando cuando los agentes lograron localizarlo. “Se aferraba a la vida, llorando”, manifestó el sheriff, quien calificó el sonido como uno de los más alegres que había escuchado.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, Koah estaba al cuidado de su abuela paterna cuando llegó su padre, Michael Comer, de 25 años. La mujer salió a realizar un mandado y dejó al pequeño con él mientras llegaba otro cuidador.

Sin embargo, cuando esta persona se presentó, Comer y el bebé ya no estaban. La desaparición fue reportada el lunes y los investigadores iniciaron las labores de búsqueda.

Los agentes acudieron posteriormente a una vivienda donde encontraron las puertas abiertas y algunas pertenencias del niño, pero no había rastros de él ni de su padre.

Según el sheriff Koon, los investigadores también obtuvieron grabaciones de video que mostraban a Comer en diferentes lugares sin el bebé, mientras continuaba el operativo.

El padre fue detenido, pero el bebé no estaba con él

La noche del lunes, Comer fue localizado en una dependencia anexa a una propiedad en Batesburg y arrestado por cargos de robo con allanamiento y resistencia al arresto.

Michael Comer con Koah. Departamento del Sheriff del Condado de Lexington

Sin embargo, el niño no estaba con él, por lo que las autoridades intensificaron la búsqueda durante el martes, con la participación de cerca de 100 agentes del orden y personal de seguridad pública.

Finalmente, un equipo encontró tierra recientemente removida entre la hojarasca de pino, en una zona boscosa ubicada a unos 45 metros de la vivienda del padre de Comer.

Cuando los investigadores comenzaron a excavar, escucharon el llanto del bebé. De inmediato, los agentes se apresuraron a retirar la tierra y encontraron al pequeño dentro de la jaula metálica.

El sheriff calculó que Koah permaneció aproximadamente 24 horas bajo tierra. Explicó que la toalla que envolvía la jaula probablemente permitió la formación de una bolsa de aire, lo que habría contribuido a que el bebé sobreviviera.

Al momento del rescate, el pequeño gritaba mientras era sacado del lugar y posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado detalles actualizados sobre su estado de salud. El caso continúa bajo investigación. Los investigadores trabajan junto con los fiscales para determinar qué cargos adicionales podría enfrentar Michael Comer por lo ocurrido.