Los peruanos reciben emocionados al papa León XIV, "un hermano que vuelve a casa"

Unas tres millones de personas asistieron este miércoles al regreso del papa León XIV a Perú, su país adoptivo, en el que inició la tercera y última etapa de su gira por América Latina, que le llevó previamente a Uruguay y Argentina.

La bienvenida de vuelta a su tierra a León XIV fue masiva en todo el recorrido de más de diez kilómetros de distancia desde el aeropuerto hasta el centro histórico de Lima, donde llegó al Palacio de Gobierno a reunirse con la presidenta, Keiko Fujimori.

Tanto en las calles del Callao, la provincia portuaria vecina a Lima, como en la propia capital peruana, la gente se agolpó en ambos lados del recorrido que el papa hizo en un primer tramo en vehículo cerrado y, en la parte final, en el 'papamóvil'.

La mayoría no quería perderse el histórico momento de tener por primera vez en el país a un papa peruano y trataron de captar el paso de la comitiva oficial con sus teléfonos móviles, con el fondo del atardecer sobre la capital peruana.

De acuerdo con las autoridades locales citadas por el Vaticano, fueron hasta tres millones de personas a lo largo de todo el recorrido, que equivale a casi una tercera parte de los 11 millones de habitantes que suman entre Lima y el Callao.

El regreso de León XIV era el momento que esperaba el país después de que fuera elegido el año pasado como líder de la Iglesia católica y desde el balcón de la Plaza de San Pedro, del Vaticano, mandara un afectuoso saludo a Chiclayo, la ciudad donde fue obispo durante ocho años.

Pese a haber nacido en Chicago (Estados Unidos), el papa es considerado un peruano más en el país andino, donde adquirió la nacionalidad en 2015.

El pontífice guarda también un fuerte vínculo con Perú, pues este país marcó su labor pastoral al haber vivido veinte años en él en distintos períodos, en los que comenzó como misionero y terminó como obispo, hasta que en 2023 fue convocado al Vaticano por el papa Francisco.

León XIV realiza este exigente viaje apenas tres semanas después de haber sido operado de un cáncer pulmonar, en una intervención en la que le fue extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho.

La agenda de seis días en Perú

En Perú cumplirá la etapa más larga de su primera gira por América Latina, con un total de seis días donde visitará las ciudades de Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, su antigua diócesis en la que también recorrerá varios puntos como la localidad rural de Santa Cruz de Succhabamba y la población de Zaña.

Los testimonios de quienes esperaron al pontífice

Un inmenso júbilo colectivo dio la bienvenida a Perú al papa León XIV, que llegó a Lima este miércoles entre la emoción de millones de fieles que lo recibieron “como un hermano” que "vuelve a casa", al haber sido misionero en el país andino durante más de dos décadas hasta convertirse en obispo y adquirir la nacionalidad peruana.

“El papa por más que tenga nacionalidad americana (estadounidense), es peruano, y lo mejor es que se siente peruano. Se recibe como un hermano que vuelve a su casa. Sentimos la sencillez del papa y el amor que tiene al Perú”, dijo a EFE Nancy, minutos antes de verlo desde el papamóvil en la avenida Brasil.

Varias de las arterias principales de Lima se tiñeron de blanco y amarillo, los colores del Vaticano, para recibir al papa, que tras ser saludado por la presidenta Keiko Fujimori a su llegada al aeropuerto, cruzó la capital peruana para llegar a Palacio de Gobierno.

"Después de su enfermedad, está mejor y es muy importante que vaya a Chiclayo. Yo como limeña me siento contenta que vaya hasta Chiclayo por dos días a reunirse con su gente, es importante, y me llena de alegría”, agregó Nancy junto a sus amigas de la parroquia sobre la localidad peruana donde fue obispo ocho años.

Tras recorrer la mayor parte del trayecto en un automóvil cerrado, pero con la ventana bajada para saludar a los miles de peruanos en las calles, en la Basílica María Auxiliadora, en el distrito de Breña, le esperaba el 'papamóvil' para hacer el tramo hasta la Plaza de Armas, un cambio de vehículo que provocó el clamor de los fieles.

“Su visita es como un bálsamo para Perú en una situación en la que estamos desbordados con la inseguridad, problemas económicos, con el fenómeno de El Niño... entonces creo que su mensaje va a tirar por ese lado, transmitir paz y esperanza en medio de este caos en el que estamos”, indicó Néstor minutos después de ver en persona al Santo Padre.

Agregó que espera que dé un mensaje parecido al que ofreció en Argentina, de esperanza cercano a los trabajadores y lograr una economía al servicio de las personas.

Del mismo modo, Griselda, que llevaba una camiseta del rostro del papa, afirmó que el papa es "una bendición para el Perú", y espera que dé un mensaje de humanidad a los políticos. "Es un santo puesto en la tierra", dijo con lágrimas en el rostro.

"El papa es peruano"

Mientras aguardaban, en una espera que para la mayoría se prolongó durante al menos dos horas, los altavoces instalados en la calle reproducían canciones compuestas por distintas agrupaciones musicales con motivo de la visita del papa. Muchos veían desde sus teléfonos retransmisiones en directo para no perderse el segundo en el que el papa pisaba suelo peruano.

Vítores de "el papa, el papa es peruano"; "Viva el papa León XIV" y "se siente, se siente, el papa está presente", inundaban las calles, llenas de vendedores ambulantes que ofrecían camisetas, muñecos y pósteres con el rostro del sumo pontífice.

Lucero, de 20 años, esperaba el paso de León XIV en la avenida Brasil junto a su madre y sus tías, y sostuvo que el papa "es lo mejor que hay en el mundo" y considera que "es un representante muy bueno y representativo tanto en el Vaticano como de Perú".

"Es mi primera vez viendo al papa y estoy demasiado emocionada por verlo, aunque sea un poquito de lejos. Justo mañana voy a verlo en la vigilia de los jóvenes y de verdad va a ser una experiencia muy bonita", señaló sentada en un taburete de plástico que vendedores ambulantes ofrecían.

Un coro de niños despide a León XIV de su visita al Palacio de Gobierno en Lima

Un coro de niños y de adultos con discapacidad despidió este miércoles al papa León XIV de su visita al Palacio de Gobierno, donde sostuvo un encuentro con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, en la primera actividad de su viaje apostólico en territorio peruano, el último tramo de su gira por Latinoamérica.

El Santo Padre escuchó al coro interpretar varias canciones dedicadas a su visita, junto a Fujimori, en el patio exterior del Palacio de Gobierno, y después se acercó a saludar a varios de los menores que le entregaron cartas y le pidieron su bendición.

La visita a la mandataria tuvo una duración aproximada de 40 minutos y será la última vez en que ambos coincidan durante la gira papal, dado que Fujimori viajará a China para asistir a la Cumbre de la Asociación Económica Asia Pacífico (APEC) el próximo domingo, un día antes que termine el viaje de León XIV al Perú.

Al salir del Palacio de Gobierno, el pontífice abordó una camioneta cerrada para dirigirse al Gran Teatro Nacional, donde saludará al resto de autoridades del Estado y al cuerpo diplomático acreditado en Perú y pronunciará su primer discurso de su visita al país andino.

La estancia del papa en Perú se extenderá hasta el próximo lunes, con una agenda repleta de actividades durante los seis días en los que, ahora como líder de la Iglesia católica, regresará a varios lugares del país que ya recorrió en otras etapas de su vida como misionero u obispo.

El momento más emotivo será el regreso a Chiclayo, la diócesis donde fue obispo durante ocho años antes de que fuese convocado al Vaticano por el papa Francisco en 2023 para dirigir el Dicasterio de los Obispos y a la que permanece fuertemente vinculado.

EFE