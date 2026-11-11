Milei rompe en llanto al despedir al papa León XIV

El presidente de Argentina, Javier Milei, protagonizó un emotivo momento al despedir al papa León XIV este miércoles 11 de noviembre, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde el pontífice abordó un avión rumbo a Perú para continuar su gira por Sudamérica.

Visiblemente conmovido, el mandatario argentino se acercó al líder de la Iglesia católica, lo tomó de las manos y le expresó su agradecimiento por la visita al país.

“Gracias por esto, esta es su casa. Lo esperamos, gracias”, fueron las palabras de Milei, quien no pudo contener las lágrimas durante el último saludo.

La despedida se produjo después de cuatro días de actividades religiosas e institucionales que congregaron a millones de fieles en diferentes ciudades argentinas.

Un abrazo tras la emotiva despedida

Durante la ceremonia realizada en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, Milei acompañó al pontífice hasta las inmediaciones de la aeronave que lo trasladaría a Lima.

El presidente estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller argentino, Pablo Quirno.

Luego de despedirse del papa, el mandatario compartió un abrazo con sus acompañantes, en una jornada marcada por la emoción y el cierre de una visita histórica.

La Presidencia argentina confirmó la participación de las principales autoridades del Gobierno en la ceremonia de despedida.

Multitudinaria misa en Luján reunió a millones de fieles

Horas antes de partir hacia Perú, León XIV celebró su última misa en territorio argentino, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica del país.

Según la Oficina de Prensa del Vaticano, más de dos millones de personas participaron en la celebración religiosa, de acuerdo con estimaciones de las autoridades locales.

La ceremonia se convirtió en uno de los acontecimientos religiosos más multitudinarios de la visita del pontífice a Sudamérica.

Al finalizar la misa, el papa expresó su agradecimiento por el recibimiento de los argentinos.

“¡Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos!”, manifestó León XIV