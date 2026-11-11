El papa León XIV comparte antepasados con Madonna, Angelina Jolie y Justin Trudeau

El papa León XIV (Robert Francis Prevost) comparte lazos de sangre lejanos con algunas de las figuras más influyentes de la cultura pop, la literatura y la política internacional, entre ellas Madonna, Angelina Jolie, Justin Bieber, Hillary Clinton y Justin Trudeau.

Así lo reveló un estudio genealógico publicado por The New York Times Magazine y liderado por el reconocido especialista Henry Louis Gates Jr., en colaboración con American Ancestors y el Cuban Genealogy Club de Miami. Tras analizar a más de un centenar de antepasados a lo largo de quince generaciones, Gates calificó el mapa familiar del pontífice como "uno de los árboles genealógicos más diversos que hemos creado".

El origen común en el siglo XVII

La investigación, en la que participó el genealogista Christopher C. Child, identificó a Gaspard Boucher y Nicole Lemaire —una pareja de colonos franceses que emigró a Nueva Francia (actual Canadá) en 1634— como los antepasados directos que conectan al obispo de Roma con las celebridades, según publica el portal web de La República.

A partir de esta raíz común, los registros determinaron que León XIV es primo noveno de estrellas de la música y el cine como Madonna, Angelina Jolie y Justin Bieber, además de mantener parentesco remoto con el escritor Jack Kerouac, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y los ex primeros ministros canadienses Pierre y Justin Trudeau.

El vínculo se trazó mediante la rama materna del pontífice, conectando los registros de bautismo de Celeste Olympe de Grandpré en Nueva Orleans (1781) con las actas matrimoniales de sus antepasados nacidos en Trois-Rivières, Quebec, a finales del siglo XVII.

El papa está emparentado con numerosos primos lejanos de origen canadiense, entre ellos Pierre y Justin Trudeau, Angelina Jolie, Hillary Clinton, Justin Bieber, Jack Kerouac y Madonna. Foto: NYT/captura

Raíces multiculturales: de hidalgos españoles a la historia criolla y latinoamericana

Más allá del parentesco con celebridades, la reconstrucción histórica dejó al descubierto un mosaico cultural que abarca tres continentes:

Europa (España e Italia): La línea materna del papa se remonta a la España del siglo XVI, con cuatro antepasados registrados como hidalgos en el censo de Isla de 1573. Por el lado paterno, se certificaron cinco generaciones originarias de Sicilia, mientras que el apellido Prevost proviene de la abuela materna de su padre.

Raíces afrodescendientes y criollas: Los expedientes coloniales de Nueva Orleans revelaron la historia de Marie Jeanne, una mujer afrodescendiente liberada de la esclavitud en 1772, cuya trayectoria quedó documentada en los archivos históricos de Luisiana.

Conexión con Sudamérica: El estudio también identificó un parentesco histórico con Antonio José de Sucre, prócer de la independencia sudamericana.

Los resultados completos de la investigación fueron entregados formalmente al Vaticano en julio de 2025. Según reseñó The Harvard Gazette, durante la presentación del informe, el pontífice mostró especial interés en profundizar sobre sus antepasados vinculados con la historia de la esclavitud y sus conexiones familiares con Haití.