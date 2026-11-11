El papa León XIV deja una ofrenda histórica a los pies de la Virgen de Luján

El papa León XIV entregó una Rosa de Oro a la Virgen de Luján durante su última misa en Argentina, celebrada este miércoles en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Se trata de la segunda insignia honorífica que recibe la imagen mariana, luego de que el papa Juan Pablo II le otorgara esta distinción en 1982.

La ofrenda tuvo lugar antes de que el Pontífice abandonara el altar y se convirtió en uno de los momentos simbólicos de la celebración, a la que asistieron más de 3,5 millones de personas, según los datos proporcionados, según el portal TN y Gente.

La Rosa de Oro es una de las distinciones más importantes de la Iglesia católica y representa la bendición, veneración y devoción del Papa hacia un santuario o una advocación de la Virgen María.

La Rosa de Oro es una pieza elaborada en oro, con forma de rosa y tradicionalmente bendecida por el propio Pontífice. Su origen se remonta a la Edad Media y, a lo largo de los siglos, fue entregada a monasterios, santuarios, iglesias, soberanos y personalidades destacadas por su compromiso con la fe y el bien común.

Cuando se ofrece a una advocación de la Virgen María, simboliza especialmente el amor y la devoción del Papa hacia ella, además de reconocer la importancia espiritual del lugar de culto.

La primera distinción fue entregada en 1982

La Virgen de Luján ya había recibido una Rosa de Oro en junio de 1982, durante la visita del papa Juan Pablo II a Argentina, en plena Guerra de Malvinas.

La ofrenda quedó en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, considerada uno de los principales centros de peregrinación católica del país y un lugar de profunda devoción para millones de argentinos.

Con la entrega realizada por León XIV, la imagen de la patrona de Argentina recibe por segunda vez esta distinción pontificia, en un gesto que conecta dos visitas papales separadas por más de cuatro décadas.