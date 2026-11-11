Luto en la cumbia argentina: murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras

La música tropical argentina está de luto. Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras y figura histórica de la cumbia santafesina, murió este martes a los 76 años en la ciudad de Santa Fe, Argentina. Su fallecimiento generó conmoción entre sus familiares, seguidores y artistas del género.

El músico fue encontrado sin vida en un domicilio que funcionaba como estudio de grabación, ubicado en el barrio Candioti Norte. De acuerdo con los primeros reportes policiales, se investiga si se trató de una muerte por suicidio, de acuerdo al portal TN.

Según el parte policial, la cuñada de Camino lo vio ingresar al galpón de la banda mediante las cámaras de seguridad. Al notar que no salía después de un tiempo, regresó al lugar junto a un empleado y, tras forzar la puerta, encontraron el cuerpo del acordeonista.

Tras conocerse la noticia, la agrupación publicó un comunicado en el que confirmó el fallecimiento y expresó su pesar por la pérdida de quien fue una pieza fundamental de su historia.

Asimismo, la banda pidió respeto por la intimidad de sus familiares y prudencia en la difusión de información.

Más de 50 años de historia en la cumbia

Camino se incorporó al conjunto el 9 de diciembre de 1972, cuando todavía se llamaba Sexteto Palmeras. Desde entonces, asumió un papel fundamental en la dirección musical y operativa de la agrupación.

Junto a Rubén “Cacho” Deicas consolidó el estilo que convirtió a Los Palmeras en uno de los máximos referentes de la cumbia santafesina, con éxitos como El Bombón Asesino, La Suavecita y Soy Sabalero, canción que se convirtió en un emblema para los hinchas del Club Atlético Colón.

En febrero de 2026, Camino anunció su retiro definitivo de los escenarios por motivos de edad y salud. En un video difundido en las redes sociales de la banda, explicó que quería dedicar más tiempo a su esposa y disfrutar de su vida familiar después de más de cinco décadas de trayectoria.

Su decisión se produjo un año después de la salida de Cacho Deicas, en medio de diferencias internas y conflictos relacionados con la propiedad de la marca Los Palmeras.

En declaraciones a Se siente Argentina, de la Televisión Pública, Camino había mencionado que atravesaba un principio de depresión debido al distanciamiento con su antiguo compañero.