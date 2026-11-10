Una intensa tormenta invernal ha convertido las peligrosas rutas montañosas de Turquía en un auténtico escenario de pesadilla. Fuertes nevadas y la formación de una gruesa capa de hielo en el monte Pekün —uno de los puntos de paso más críticos de la carretera entre Gümüşhane y Erzincan— provocaron este fin de semana momentos de máxima tensión, cuando varios vehículos comenzaron a patinar al borde de un profundo abismo mientras luchaban por avanzar.

Las impresionantes imágenes de los automóviles deslizándose sin adherencia, captadas por automovilistas y difundidas rápidamente en redes sociales, reflejan la gravedad de la situación. Ante el riesgo inminente de tragedias, muchos conductores se vieron obligados a detenerse en plena vía o a avanzar a paso de hombre con extrema precaución.

El temporal no solo paralizó el tránsito en el monte Pekün, sino que extendió sus estragos a otras infraestructuras estratégicas de la región. Numerosos automóviles y vehículos de gran tonelaje quedaron completamente varados debido a la combinación de hielo y fuertes ventiscas, lo que provocó el bloqueo temporal de la carretera que conecta Erzincan con Sivas.

Ante la emergencia climática, los equipos de la Dirección de Carreteras se desplegaron de inmediato en las zonas afectadas para realizar labores intensivas de despeje de nieve y esparcimiento de sal sobre el asfalto congelado. Paralelamente, las fuerzas de la Gendarmería y la Policía incrementaron de forma drástica los controles de tráfico en las rutas de montaña para evitar accidentes fatales.

Las autoridades locales han recordado a todos los conductores la estricta obligación de utilizar neumáticos de invierno y llevar cadenas metálicas en sus vehículos antes de arriesgarse a transitar por estos pasos de alta montaña, donde las condiciones meteorológicas continúan siendo altamente peligrosas.