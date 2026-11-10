Revelan macabros detalles y el motivo detrás del homicidio del padre de Rony, figura del Santos

La investigación por el asesinato de Marigerson Barbosa Carneiro, padre del delantero del Santos Rony, dio un giro decisivo este martes tras la declaración oficial de la sospechosa detenida en el estado de Pará. De acuerdo al portal TN, la Policía Civil informó que la mujer admitió haber atacado a la víctima mortalmente debido a un desacuerdo económico derivado de un encuentro sexual previo.

Durante el interrogatorio judicial, Selma Soares Cordovil confesó los hechos y declaró que "le di una puñalada porque no me había pagado el dinero acordado por un encuentro sexual que habíamos mantenido días antes".

Los investigadores precisaron que el ataque ocurrió por la espalda en la localidad de Terra Alta, dejando al hombre sin posibilidad de defensa.

El homicidio del hombre de 72 años fue presenciado por un testigo clave que relató cómo la agresora lo sorprendió de imprevisto con un cuchillo de unos veinte centímetros. Tras la agresión, la Policía Militar logró detener a la sospechosa rápidamente y asegurar el arma blanca utilizada en el fatídico episodio.

La trágica noticia generó una profunda consternación en todo el entorno deportivo de Brasil tras confirmarse la violenta pérdida sufrida por el delantero del Santos. Las autoridades continúan con las diligencias judiciales mientras la acusada permanece a disposición de la Justicia en la división de homicidios.

Las palabras de despedida del jugador

A través de sus redes sociales, el deportista compartió un emotivo mensaje donde expresó su dolor ante la irreparable partida de su progenitor. El atacante señaló textualmente: "Hoy recibí una de las noticias más difíciles de mi vida: el fallecimiento de mi padre. Recibo este momento con profunda tristeza y dolor en el corazón, pero permanezco firme en la fe".

La tragedia impulsó numerosas muestras de apoyo hacia el círculo íntimo del futbolista afectado por este doloroso acontecimiento familiar. En ese sentido, el delantero agradeció públicamente al astro brasileño y afirmó: "Mi agradecimiento especial a Neymar, por su generosidad y disponibilidad para ofrecer su avión y ayudarnos en este momento, posibilitando el traslado de mi familia".

Ante la gravedad de los hechos, la directiva del club liberó de inmediato a su jugador de las actividades del plantel profesional. La institución manifestó su total respaldo a través de un comunicado oficial para garantizar la contención necesaria a sus seres queridos.