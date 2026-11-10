Bukele difunde video del ataque contra una peligrosa pandilla en Haití

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, difundió un video de una operación contra instalaciones de la pandilla haitiana 400 Mawozo, en la que fueron destruidas la residencia de su presunto líder, Wilson Joseph, conocido como “Lanmò San Jou”, y el cuartel general de esta organización criminal.

A través de su cuenta en la red social X, Bukele confirmó el operativo y aseguró que la mayoría de los integrantes de la pandilla huyó sin enfrentar a las fuerzas que participaron en la intervención.

“Cumplimos nuestra promesa… Destruimos la casa de Lanmò San Jou y el cuartel general de la banda 400 Mawozo. La mayoría huyó sin siquiera intentar luchar. ¡Qué cobardes!”, publicó el mandatario.

Según los reportes proporcionados por medios locales, el operativo se realizó mediante una intervención conjunta de unidades especiales de la Policía Nacional de Haití, con respaldo de militares salvadoreños.

La incursión habría incluido el uso de drones explosivos y apoyo aéreo de helicópteros para atacar las instalaciones vinculadas a la estructura criminal. Los reportes señalan que Wilson Joseph no se encontraba en su residencia al momento del ataque.

¿Quién es Lanmò San Jou?

Wilson Joseph, conocido como “Lanmò San Jou”, es señalado como líder de la pandilla 400 Mawozo, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Haití.

Esta estructura opera principalmente en Croix-des-Bouquets, en la periferia de Puerto Príncipe, y es conocida por cometer secuestros masivos, extorsiones, tráfico de armas y otros hechos violentos.

Entre sus antecedentes figura el secuestro de 17 misioneros estadounidenses en 2021. Joseph también está sancionado por el Consejo de Seguridad de la ONU y tiene una orden de arresto del FBI.

La operación se desarrolla en el contexto del despliegue de tropas salvadoreñas en territorio haitiano, que comenzó a finales de octubre de 2026. La misión tenía inicialmente el objetivo de localizar y rescatar a cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre, tras un ataque atribuido a grupos criminales.