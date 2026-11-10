Hallan otra caja fuerte escondida detrás de un baño en Ueno Bank

Un hallazgo llamó la atención durante el allanamiento a la casa matriz de Ueno Bank, en Asunción, en Paraguay. Fiscales encabezados por Silvio Corbeta encontraron dos cajas fuertes ocultas en la oficina que ocupaba Federico Miguel Vázquez Villasanti, exvicepresidente y CEO de la entidad.

Según los datos del procedimiento, una de las cajas fuertes estaba dentro de un mueble del despacho y contenía documentos relacionados con la investigación, además de un lote de bebidas premium. En su interior no se encontraron dinero ni títulos valores.

El segundo hallazgo fue aún más llamativo: una caja fuerte de aproximadamente 1,70 metros de altura estaba escondida detrás de una pared, en un espacio ubicado detrás de un baño en la zona de la terraza, según el portal AhoraPy.

Esta última fue lacrada y su apertura está prevista para este martes, por disposición de las autoridades.

De acuerdo con el reporte del allanamiento, la primera caja fuerte pudo ser abierta después de varias horas de trabajo, con ayuda de cerrajeros especializados contratados por la Fiscalía. En su interior se encontraron documentos que podrían aportar información importante a la causa.

El fiscal Silvio Corbeta calificó el descubrimiento como un "hallazgo fortuito". Mientras tanto, la segunda caja fuerte quedó precintada para su apertura oficial.

Encuentran bebidas premium

Entre las bebidas identificadas figuran:

The Macallan 18 años: alrededor de G. 3.555.100.

Royal Salute 21 años: entre G. 1.350.000 y G. 2.100.000.

The Macallan 12 años Double Cask: aproximadamente G. 1.053.360.

Hennessy VSOP: entre G. 650.000 y G. 800.000.

Hennessy VS: entre G. 537.727 y G. 672.159.

Las bebidas de lujo. Foto: Fiscalía de Paraguay

También se observaron estuches negros rectangulares con detalles beige y marrones, algunos con inscripciones como "Thank you" (Gracias). Sin embargo, todavía no se confirmó si corresponden a anteojos, relojes u otros accesorios de marca.

El fiscal Corbeta explicó que se gestionan las grabaciones del circuito cerrado para reconstruir los movimientos dentro de la entidad y encontrar pistas que permitan identificar otros bienes.

El objetivo es rastrear el patrimonio y reunir elementos que puedan contribuir a una eventual recuperación de activos.

Por su parte, el Banco Central del Paraguay (BCP) lleva adelante la intervención de la entidad y mantiene el control del edificio y la custodia de los documentos.