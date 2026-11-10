La gira del papa León XIV por Sudamérica: destinos y fechas de su agenda

El recorrido del papa León XIV por Latinoamérica tiene como destinos Argentina y Perú, dos países donde cumplirá una agenda de actividades religiosas y encuentros con distintos sectores de la población durante noviembre.

La gira comenzó el 6 de noviembre en Uruguay, donde el Papa visitó Montevideo, Paysandú y Florida, con actividades religiosas y encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil y fieles.

El 8 de noviembre llegó a Argentina, segunda etapa del recorrido, que se extenderá hasta el 11. Su agenda incluye actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Entre los principales encuentros están la visita al Pequeño Cotolengo Don Orione, una misa multitudinaria, reuniones con líderes religiosos y una vigilia con jóvenes.

Posteriormente, el 11 de noviembre viajará a Perú, donde permanecerá hasta el 16. En ese país visitará Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. Su agenda contempla encuentros con autoridades, obispos, jóvenes, comunidades amazónicas y misioneros, además de celebraciones religiosas.

El viaje apostólico concluirá el 17 de noviembre con el retorno del Pontífice a Roma. En total, la gira comprende tres países y doce días de actividades en Sudamérica.

La agenda de este martes 10 de noviembre contempla una misa en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba y, por la noche, una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires. La visita a Perú comenzará al día siguiente.