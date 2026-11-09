El papa defiende en Buenos Aires que las religiones custodian la dignidad humana

El papa León XIV defendió este lunes en Buenos Aires en un discurso ante líderes de otras confesiones que las religiones custodian la dignidad humana y dan esperanza, en la segunda jornada de su visita a Argentina.

En el acto en el Palacio San Martín, el papa explicó que este encuentro nació "sobre los pilares del diálogo y de la amistad, que fueron fundamentales en la vida del papa Francisco" y que ahora se quiere fortalecer "construyendo nuevos puentes, es decir, nuevos caminos de colaboración en la sociedad".

Hizo referencia al pueblo argentino que "se ha ido configurando como un crisol de razas, de culturas y de religiones diferentes" y que llevaron a cabo "proyectos comunes, sin que las religiones fueran nunca motivo de división, sino punto de encuentro y de compromiso con la sociedad".

Para el pontífice son las religiones las que custodian la dignidad humana y por ello instó a defender "el don de la vida, desde la concepción hasta su fin natural, especialmente cuando se ve amenazada por la miseria y la violencia".

Así como también instó a trabajar para no destruir "con nuestras manos el jardín que el Creador nos ha confiado".

"A este respecto, las religiones, en la medida en que custodian la sabiduría de los pueblos, edifican la sociedad, educan las conciencias y nos liberan de los ídolos", añadió.

Ídolos, mencionó, "como el de la vanagloria, porque las cosas que poseemos no nos hacen divinos o del ídolo de la guerra, porque uno solo es el Señor y juez de la historia".

"Mientras alabamos a Dios por el don de la salvación, comprometámonos a ser signo de este don para el mundo", destacó.

También señaló que "las religiones son un vínculo entre generaciones, memoria milenaria, profecía, espera y promesa" y que "por eso los creyentes miran siempre al futuro con esperanza".

EFE