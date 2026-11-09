Gobierno español pide investigar presuntos abusos a menores en TikTok

Madrid (EFE).- El Ministerio de Juventud e Infancia ha solicitado a la Fiscalía que «actúe» ante la investigación llevada a cabo por la Fundación Maldita.es sobre presuntos casos de abuso sexual infantil en la plataforma TikTok, y ha planteado paralizar los servicios de la plataforma en España, si se ve «oportuno».

Fuentes del departamento que dirige Sira Rego han informado de que el Ministerio ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado tras las información publicada por Maldita.es sobre presuntos casos de abuso sexual infantil en dicha plataforma y «la falta de mecanismos eficaces en la red social para impedir la difusión de dicho material».

Maldita.es ha detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español.

También ha localizado 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en los que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés.

La ministra pide una reunión con la plataforma

En el escrito, Juventud e Infancia solicita a la Fiscalía que, «en el ejercicio de sus competencias, adopte las medidas necesarias para garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes que puedan estar afectados», y «plantea la posibilidad de paralizar los servicios de la plataforma en España, si así se considerase oportuno».

Por su parte, la ministra Sira Rego ha solicitado una reunión urgente a los representantes de la plataforma en España «para conocer las explicaciones de TikTok, así como las medidas adoptadas y las actuaciones inmediatas previstas para garantizar la protección de la infancia y la adolescencia en su plataforma».

Para el Ministerio, los hechos documentados por Maldita.es «son de extrema gravedad y requieren una respuesta inmediata y coordinada de todas las administraciones competentes, tanto en el ámbito nacional como en el europeo».

Considera que ponen de relieve graves deficiencias en los mecanismos de detección y moderación de contenidos, así como en el papel de los sistemas de recomendación de TikTok en su difusión, y apunta a que podría constituir una vulneración de los derechos de la infancia por parte de la propia plataforma.

La investigación de Maldita.es es la tercera sobre la supuesta «inacción» de TikTok frente al material de abuso sexual infantil.

Maldita.es es una fundación española sin ánimo de lucro que trabaja para proteger la integridad informativa y por la rendición de cuentas de las plataformas. Combina periodismo de investigación, investigación en fuentes abiertas y su propia infraestructura de datos e inteligencia artificial.