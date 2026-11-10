De las facturas al volcán de dulce de leche: el menú argentino que prepararon para el papa León XIV

La visita del papa León XIV a la Argentina no solo despierta interés por sus actividades oficiales y los encuentros que mantiene durante su estadía, sino también por algunos detalles de su vida cotidiana. Uno de ellos es su alimentación y las preferencias gastronómicas que salieron a la luz en medios locales argentinos.

En uno de los programas, repasaron las preparaciones previstas para recibir al Sumo Pontífice y compartieron algunos detalles sobre sus gustos a la hora de sentarse a la mesa.

Aunque se aclaró que no se conocieron todos los detalles de las comidas privadas del Papa, sí reveló parte del menú solicitado para la ocasión, que combinó clásicos argentinos con preparaciones más elaboradas.

"Para el desayuno pidieron facturas", señaló un nutricionista, quien explicó que también se solicitaron productos de una confitería cuyo nombre no reveló, además de sándwiches de miga y de pavita.

"Lo que yo tengo entendido es que entre los gustos de él está el cheesecake, así que posiblemente su desayuno haya incluido cheesecake y jugo de naranja", agregó, dejando en claro que esa combinación era una posibilidad.

La nutricionista, comentó que había calculado el aporte energético de los productos solicitados. Si el Papa llegara a comer una unidad de cada uno, el desayuno alcanzaría aproximadamente las 2.000 calorías.

"Es muchísimo, no creemos que vaya a comer todo", aclaró la nutricionista.

La propuesta para el almuerzo también incluyó ingredientes regionales y preparaciones especiales.

"Tenemos una entrada con trucha patagónica ahumada sobre hojas verdes con gajos de membrillo", detallaron.

Como plato principal, el menú contempló lomo con salsa de hongos de pino de Calamuchita, acompañado de milhojas de papa y espárragos.

También se explicó que una de las preferencias del Papa es probar la gastronomía de cada lugar que visita, porque considera que la comida también permite conocer la historia y la identidad de una región.

"La comida de cada lugar, no estoy solamente comiendo el plato, sino estoy comiendo la historia", recordaron sobre una frase atribuida al pontífice.

El menú también reservó un lugar especial para el postre. Según contaron en el programa, la propuesta incluía un volcán de dulce de leche acompañado de helado de banana, crema y nueces acarameladas.