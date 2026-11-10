Murió Apolo Kidd, amigo de L-Gante: el desgarrador comunicado familiar que conmueve a la música

La muerte de Apolo Kidd, cantante, compositor y productor musical de 28 años, causó conmoción en el ambiente artístico. Sus familiares confirmaron la noticia mediante un comunicado en redes sociales, donde recordaron su talento, repasaron las dificultades que enfrentó durante su carrera y compartieron un doloroso mensaje sobre las circunstancias que atravesaba.

El artista, cuyo nombre real era Marcos Daniel, murió el sábado 7 de noviembre cerca de las 20:30, según informó su familia. En su publicación, sus seres queridos señalaron que había pasado por situaciones personales y laborales que le provocaron una fuerte presión emocional.

“Marcos no tuvo una vida fácil”, expresaron al comienzo del comunicado. También destacaron el esfuerzo que realizó para abrirse camino en la industria musical y las condiciones artísticas que, consideraban, le permitirían alcanzar un mayor reconocimiento.

“Sabemos que Marcos contaba con todo lo necesario para llegar a ser un artista reconocido por su música, trabajó muy duro para superar obstáculos, desarrollarse en su carrera, y por sobre todas las cosas, contaba con una creatividad interminable para componer y abarcar muchos estilos de música”, escribieron.

En otro tramo del mensaje, la familia hizo referencia a los conflictos que, según su relato, marcaron parte de su recorrido profesional y personal. Entre ellos mencionaron relaciones perjudiciales, engaños y acuerdos laborales que terminaron convirtiéndose en situaciones de presión.

“Vínculos no tan sanos, estafas, contratos abusivos que se convirtieron en mecanismos de extorsión; distintas cuestiones que en estos momentos no tiene sentido profundizar, le generaron mucha presión y un estrés que no logró manejar”, manifestaron.

Luego, compartieron una de las frases más dolorosas del comunicado: “Todo esto lamentablemente lo llevó a tomar la peor decisión el sábado 7 de noviembre cerca de las 20:30”.

La noticia también generó repercusiones entre sus colegas. Uno de los mensajes que llamó la atención fue el de L-Gante, referente de la cumbia 420, quien publicó una fotografía junto a Marcos en sus historias de Instagram y lo despidió con unas breves palabras: “Descansa en paz, compañero”.

De un estudio propio a una comunidad de seguidores

Apolo Kidd había nacido el 28 de diciembre de 1997 en la ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con la información de su biografía en Spotify, tenía raíces brasileñas por parte de sus padres y desde muy joven mostró interés por diferentes estilos musicales.

Su vínculo con la música comenzó detrás de los controles de grabación. En 2012, cuando todavía era adolescente, puso en marcha su primer estudio, al que llamó “808SAVAGE”. Ese nombre también se convirtió en una de sus firmas como productor.

Con el paso de los años, amplió su trabajo y comenzó a desarrollar sus propias canciones, combinando sus facetas de cantante, compositor y productor. Su creatividad y su interés por distintos géneros fueron parte de la identidad artística que buscó construir.

Su actividad también tuvo repercusión en las redes sociales, donde había conseguido reunir a más de 700 mil seguidores, quienes acompañaban sus publicaciones y nuevos lanzamientos.

En la despedida, sus familiares pidieron que su recuerdo esté ligado a su vocación artística, su esfuerzo y el cariño que tenía por las personas cercanas.

“Queremos recordarlo siempre por su enorme talento, su dedicación incansable y su lucha como artista, productor, compositor y cantante, pero por sobre todas las cosas un ser humano con un corazón enorme, que lo que más deseaba era el trabajar por la felicidad de todos los que amaba”, expresaron.

El comunicado también incluyó una frase con la que sus seres queridos resumieron el recuerdo que desean conservar del músico: “No muere quien se va, muere quien es olvidado...”.