El líder de Ke Personajes, Emanuel Noir, recuperó la libertad luego de comparecer ante el juez de Garantías por el episodio ocurrido durante el fin de semana en un casino, que terminó con un efectivo policial lesionado. Sin embargo, su salida de la dependencia policial no significa que la causa haya llegado a su fin: la investigación continúa abierta y todavía deben esclarecerse las circunstancias del enfrentamiento.

La situación del cantante dio un giro después de varios días de incertidumbre. Tras presentarse ante la autoridad judicial y cumplir con los procedimientos correspondientes, recibió la autorización para retirarse. Antes de abandonar la dependencia, fue examinado por un profesional médico de turno, como parte de los controles previstos en este tipo de situaciones.

De esta manera, Noir dejó de estar detenido, aunque deberá permanecer sujeto a lo que determine el avance de la investigación. Hasta el momento, no se informó de una resolución definitiva que cierre el expediente o establezca su desvinculación del caso.

Las cámaras del casino, una pieza clave

Uno de los elementos que podría ayudar a esclarecer lo sucedido son las cámaras de seguridad del casino, donde se habría registrado el episodio que terminó con un policía lesionado.

El dato fue confirmado por el subjefe de la Departamental Uruguay, comisario mayor Jorge Javier Leiva, en declaraciones a La Pirámide. Ese material audiovisual podría permitir reconstruir cómo se desarrollaron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Además, el efectivo policial que resultó lesionado presentó la denuncia correspondiente en calidad de damnificado, por lo que el episodio también deberá analizarse a partir de su declaración y de los elementos que se incorporen al expediente.

La Policía también abrió una investigación interna

El caso no solamente tiene consecuencias en el ámbito judicial. Leiva confirmó que la Policía inició una investigación interna para analizar lo ocurrido y establecer las circunstancias en las que uno de sus integrantes terminó lesionado mientras cumplía tareas de seguridad.

El jefe policial manifestó su preocupación por el episodio y expresó su malestar por lo sucedido con el cantante de Ke Personajes.

Por ahora, la principal novedad es que Emanuel Noir recuperó la libertad después de declarar ante el juez de Garantías. No obstante, la investigación continúa y las imágenes de las cámaras de seguridad, junto con la denuncia del efectivo lesionado, podrían ser determinantes para esclarecer el caso.