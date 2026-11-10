Identifican a los dos efectivos de la UTOP hallados sin vida en una vía pública de Oruro

La muerte de dos efectivos de la Policía Boliviana, cuyos cuerpos fueron encontrados en plena vía pública en la ciudad de Oruro, es investigada por el Ministerio Público como un caso de feminicidio. La Fiscalía Departamental confirmó que la investigación fue abierta bajo esta tipificación y señaló que el presunto autor también habría acabado con su vida.

Las víctimas fueron identificadas como el subteniente Freddy Fernando Pinaya Puma, de 29 años, y la sargento Glendy Yanine Mamani Vallejos, de 26, ambos pertenecientes a la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP).

El hecho se registró en el sector denominado “La Chancadora”, ubicado al noreste de la ciudad de Oruro, en inmediaciones del parque Ecológico. De acuerdo con el reporte preliminar, vecinos de la zona alertaron a la Estación Policial Integral (EPI) 3 sobre la presencia de dos cuerpos sin vida a un costado de la vía pública.

Ambos efectivos presentaban impactos de arma de fuego, situación que movilizó a unidades especializadas de la Policía Boliviana y al Ministerio Público para iniciar las investigaciones y esclarecer las circunstancias de sus muertes.

En las primeras indagaciones se conoció que los uniformados habrían protagonizado una discusión antes del hecho. Sin embargo, el fiscal departamental de Oruro, Franz Zulmer Villegas Chávez, confirmó que el caso fue tipificado como feminicidio y explicó que también se investigará si existió la participación de otras personas.

“Sí, se ha tipificado como un delito de feminicidio; sin embargo, de aquello precisamente el autor de este hecho también se ha quitado la vida. Pero el Ministerio Público, por el principio de objetividad para descartar si hay otras personas partícipes del hecho, ha procedido a la investigación, ya a la conclusión de la investigación se establecerá la responsabilidad de esta persona o de otras personas”, señaló.