Dos efectivos policiales perdieron la vida en inmediaciones del Parque Ecológico de la ciudad de Oruro. El caso se encuentra bajo investigación y, de acuerdo con información preliminar, ambos mantenían una relación sentimental y habrían protagonizado una discusión antes del hecho.

Dos efectivos policiales son hallados sin vida en Oruro. FOTO: RED UNO.

Según los primeros datos, los dos policías presentaban impactos de arma de fuego. La información preliminar señala que la mujer habría recibido un disparo durante el incidente y que, posteriormente, el hombre también habría perdido la vida por un impacto de bala.

Las circunstancias en las que ocurrieron las muertes todavía no fueron esclarecidas. Las autoridades realizan las primeras actuaciones investigativas para establecer la secuencia de los hechos.

Se espera un informe oficial que permita conocer mayores detalles sobre el caso.