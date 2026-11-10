La visita del papa León XIV a Argentina tendrá cobertura en vivo de Red Uno este martes 10 de noviembre

La misa presidida por el papa León XIV en la Escuela de Aviación Militar, en Córdoba, ya se transmite en vivo este martes 10 de noviembre. La audiencia puede seguir la celebración religiosa a través de reduno.com.bo y las cuentas oficiales de Red Uno en YouTube, Facebook y TikTok.

La cobertura especial continuará a las 19:15 (hora de Bolivia) con la vigilia del pontífice junto a los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires.

La cobertura especial de Red Uno Digital

El papa León XIV cumple una visita apostólica en Argentina

El pontífice llegó el domingo a Argentina, procedente de Uruguay, para cumplir una visita apostólica que se extenderá hasta este miércoles.

Durante su estadía, participa en encuentros religiosos y actividades con distintos sectores de la población. Su visita representa un acontecimiento histórico para el país, al marcar el regreso de un pontífice a Argentina después de casi 40 años.

Red Uno mantiene una cobertura especial para acercar a la audiencia boliviana las principales actividades de León XIV durante su visita.