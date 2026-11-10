¡Atención, jubilados y asegurados! La Gestora suspende sus servicios en Beni este martes 10 de noviembre

La atención en las agencias de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo quedará suspendida este martes 10 de noviembre en el departamento del Beni, por la conmemoración de la Revolución Mojeña Emancipadora de 1810.

La medida alcanza a jubilados, derechohabientes y asegurados que habitualmente acuden a estas oficinas para realizar consultas y trámites.

A través de una publicación, la entidad informó sobre la suspensión y pidió a sus usuarios tomar previsiones para evitar inconvenientes, especialmente a quienes tenían previsto acudir a alguna de sus agencias durante esta jornada.

“La Gestora Pública comunica a nuestros jubilados, derechohabientes y asegurados que el martes 10 de noviembre de 2026 se suspenderá la atención en nuestras agencias del departamento de Beni, debido a la conmemoración de la Revolución Mojeña Emancipadora de 1810”, señala el comunicado.

La atención en las agencias de la Gestora Pública en Beni fue suspendida este martes 10 de noviembre de 2026.

La institución también precisó que sus actividades se normalizarán al día siguiente.

“Retomaremos la atención el miércoles 11 de noviembre, en nuestros horarios habituales”, agrega la publicación.

Mientras tanto, las personas que necesiten realizar consultas o hacer seguimiento a sus trámites podrán comunicarse con la línea gratuita 800 10 1610, habilitada por la Gestora para atender estos requerimientos.