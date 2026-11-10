Bolivia tendrá lluvias en varias regiones este martes: revisa las temperaturas previstas por el Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este martes 10 de noviembre cielos nubosos, temperaturas templadas y lluvias en distintas regiones del país.

Occidente

En el Occidente del país se mantiene la probabilidad de lluvias acompañada de cielos nubosos en su mayoría. Las temperaturas se mantienen templadas, provocando una sensación térmica agradable.

La Paz tendrá lluvias, alcanzando temperaturas entre 8°C y 21°C durante la jornada.

El Alto tendrá un comportamiento similar a la de la Sede de Gobierno con una mínima de 5°C y máxima de 17°C.

Oruro tendrá cielos poco nubosos y temperaturas entre 6°C y 18°C.

Potosí presentará una jornada con cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias y temperaturas que oscilarán entre 8°C y 23°C.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada con probabilidad de lluvias y temperaturas que se mantienen nuevamente.

Cochabamba tendrá cielos nubosos con probabilidad de lluvias y temperaturas entre 14°C y 30°C.

Sucre tendrá una jornada con cielos nubosos, acompañada de una alta probabilidad de lluvias alcanzando valores entre 11°C y 22°C.

Tarija tendrá cielos nubosos y temperaturas que irán de los 13°C a los 30°C.

Oriente

En el Oriente boliviano se registra un leve ascenso de temperaturas; este pronóstico se ve acompañado con la presencia de cielos nubosos pero con poca probabilidad de lluvias.

Santa Cruz tendrá cielos nubosos y temperaturas entre 21°C y 32°C.

Trinidad prevé una jornada poco nubosa y una mínima de 21°C con una máxima de 34°C.

Cobija tendrá un día poco nuboso y temperaturas entre 20°C y 33°C.