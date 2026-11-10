La fecha propuesta es el 15 de noviembre de cada año, en homenaje a Julián Apaza, conocido históricamente como Túpac Katari, líder indígena ejecutado el 15 de noviembre de 1781.

La iniciativa contempla tres aspectos centrales:

Reconocimiento: instituir oficialmente el Día del Hombre Boliviano.

Equidad: promover el reconocimiento del aporte de los hombres a la sociedad y abrir espacios de reflexión sobre las nuevas masculinidades.

Beneficio laboral: otorgar media jornada de asueto con goce de haberes a los hombres que trabajen en los sectores público y privado.

La propuesta fue impulsada por la entonces senadora Simona Quispe y corresponde al Proyecto de Ley N.º 242/2024-2025. El Senado le dio luz verde en octubre de 2025 y la Comisión de Derechos Humanos de Diputados la aprobó el 29 de octubre de 2026.

¿Qué falta para que sea oficial?

Tratamiento en el pleno de Diputados. El proyecto debe ser debatido y aprobado por el conjunto de los diputados. La aprobación de una comisión no equivale a la aprobación de toda la Cámara. Sanción legislativa. Una vez aprobado por Diputados, debe continuar el procedimiento legislativo correspondiente. Promulgación y publicación. La norma debe llegar al Órgano Ejecutivo para su promulgación y posterior publicación oficial.