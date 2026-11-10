¡Atención, conductores! El tiempo corre y cada vez queda menos para cumplir con la Inspección Técnica Vehicular (ITV) 2026 en Bolivia. La Policía Boliviana recordó que el plazo para realizar este trámite vence el próximo 20 de diciembre, por lo que recomienda a los propietarios de vehículos no esperar hasta los últimos días y evitar las filas de último momento.

La inspección, que se desarrolla desde el 11 de octubre, está a cargo de la Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudaciones (DNFR), dependiente de la Policía Boliviana. El objetivo es verificar que los motorizados cumplan con las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para circular por las vías del país.

¿Cuánto cuesta la inspección vehicular?

Los costos establecidos para la gestión 2026 son los siguientes:

Vehículos particulares: Bs 40

Vehículos públicos: Bs 25

Motocicletas de uso público (2 y 3 ruedas): Bs 15

¿Qué requisitos necesitas para realizar la ITV?

Antes de acudir a uno de los puntos habilitados, los propietarios deben tener listos los siguientes documentos y condiciones:

Presentar físicamente el vehículo que será inspeccionado.

Cédula de identidad original.

Licencia de conducir vigente, en formato físico o digital.

Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT) o Certificado de Registro de Propiedad del Vehículo Automotor (CRPVA), en original.

No tener multas pendientes por infracciones de tránsito.

Realizar el pago correspondiente mediante banca móvil, código QR o los canales financieros habilitados por la Policía.

Además, los motorizados deben contar con extintor y triángulo de seguridad. También se exige que las placas de control sean legibles y no tengan protectores que dificulten su identificación.

Una de las novedades de esta gestión es la habilitación del prerregistro digital, una alternativa que busca agilizar la atención y reducir los tiempos de espera.

Los conductores pueden ingresar al portal oficial de la Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudaciones:

Portal de la Policía Boliviana: www.policiadnfr.gob.bo

Imagen captura página Policia Boliviana DNFR

Desde esta plataforma se puede registrar la placa, completar los datos del propietario, generar el código QR de pago y seleccionar la fecha y el centro de inspección.

Los conductores pueden verificar sus deudas e infracciones de tránsito a través de la plataforma de consultas del RUAT, antes de realizar el trámite.