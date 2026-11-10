Después del escándalo que sacudió a Ke Personajes, Emanuel Noir rompió el silencio y habló por primera vez tras ser detenido en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, por agredir a un policía. El cantante publicó un extenso comunicado en sus redes sociales, donde reconoció su error, expresó su arrepentimiento y pidió disculpas por lo sucedido.

"Hoy quiero pedir perdón. Cometí un error y nada de lo que pueda decir justifica lo que pasó. Me equivoqué y estoy profundamente arrepentido", expresó al inicio de su descargo, difundido por su equipo.

Uno de los momentos más significativos de su mensaje fue cuando se dirigió directamente al efectivo policial que resultó herido durante el incidente.

"Quiero pedir disculpas, en primer lugar, a Jonathan Benítez, el efectivo al que agredí sin ninguna justificación, y a su familia. Espero que, cuando todo esto haya pasado, pueda tener la oportunidad de hacerlo personalmente y en privado", manifestó.

El artista también extendió sus disculpas a sus seres queridos, a los habitantes de su ciudad natal y a sus seguidores, quienes quedaron sorprendidos por el episodio.

"Quiero pedir perdón a mi familia, a mi querida comunidad de Concepción del Uruguay y a todas las personas que me siguen, me acompañan y me brindan su cariño", agregó.

En otro tramo del comunicado, Noir dejó ver el difícil momento personal que atraviesa tras el episodio. "Hoy me toca atravesar un momento de profunda angustia, soledad y reflexión", reconoció.

Sin intentar justificar su comportamiento, el vocalista insistió en que es consciente de las consecuencias de sus actos y de la decepción que pudo generar entre sus seguidores.

"No busco excusas, explicaciones ni justificaciones. Tampoco pretendo que nadie deje de sentirse decepcionado o dolido. Solo quiero expresar mi arrepentimiento sincero y asumir la responsabilidad que me corresponde", sostuvo.

Finalmente, cerró su mensaje con una frase que resume el sentido de su descargo: «Me equivoqué. Soy humano, pero por encima de todo soy responsable de mis actos».

El cantante fue detenido durante la madrugada del sábado en las inmediaciones de un casino de Concepción del Uruguay, su ciudad natal.

Según las primeras informaciones, el conflicto comenzó cuando intentó ingresar al establecimiento, que se encontraba cerrado. Al ser interceptado por un policía que cumplía tareas adicionales de seguridad, el músico habría reaccionado violentamente y lo agredió.