Algunos colegios de Santa Cruz pasan clases con normalidad pese al paro de maestros

Mientras los maestros urbanos acatan un paro de 48 horas a nivel nacional, algunas unidades educativas mantienen sus actividades escolares con normalidad. Este martes 10 de noviembre, se observó la asistencia de estudiantes en establecimientos que decidieron continuar con el desarrollo habitual de las clases.

Uno de estos casos se registra en una unidad educativa de la zona 4 de Noviembre, donde los estudiantes fueron convocados para asistir. Desde tempranas horas, padres de familia acompañaron a sus hijos hasta el establecimiento.

Una madre de familia confirmó que las actividades escolares se desarrollaban con normalidad, pese a la medida de presión del magisterio urbano. “Sí, están estudiando nomás, están pasando clases”, manifestó.

Consultada sobre los motivos por los cuales la unidad educativa no se sumó al paro, la madre de familia indicó que desconocía las razones.

Según el recorrido realizado, este establecimiento también desarrolló actividades escolares durante la jornada del lunes, por lo que este martes se repitió el mismo panorama, con estudiantes ingresando para pasar clases de manera habitual.