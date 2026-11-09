Padres de familia de La Paz advierten con acciones legales si se amplía el paro docente

Los padres de familia de la ciudad de La Paz advirtieron que podrían asumir acciones legales si el paro de 48 horas del magisterio urbano se amplía y perjudica el avance curricular de los estudiantes. El sector pidió a los maestros y al Gobierno instalar una mesa de diálogo para evitar que el calendario escolar se extienda hasta mediados de diciembre.

Richard Flores, representante de la Junta de Padres de Familia de La Paz, señaló que no se oponen al derecho de los maestros a movilizarse, pero cuestionó que las medidas de presión se desarrollen cuando faltan pocas semanas para concluir las labores educativas.

“Nosotros no nos oponemos a las movilizaciones de los maestros. Cada sector está en su derecho, están amparados por la Constitución Política del Estado. Nosotros sí nos vamos a oponer a cualquier tipo de perjuicio que quieran atentar contra nuestros estudiantes”, manifestó.

El representante explicó que la suspensión de clases podría provocar que el calendario escolar se prolongue hasta el 10 o 15 de diciembre, afectando principalmente a los estudiantes de sexto de secundaria que deben continuar con sus estudios en un nivel superior.

Advierten con una acción popular

Flores informó que el viernes se reunió con representantes de los siete macrodistritos de La Paz y su equipo jurídico para analizar posibles medidas ante una eventual radicalización del conflicto.

“También nosotros vamos a pensar en interponer algún recurso legal, como la acción popular que ha puesto aquella vez el sector salud”, anunció.

Asimismo, indicó que el miércoles volverán a reunirse para evaluar la situación y definir acciones, dependiendo de la cantidad de unidades educativas que acaten el paro.

Piden control de los 200 días de clases

El representante de los padres de familia pidió al Ministerio de Educación, a las direcciones departamentales y distritales realizar el seguimiento a la asistencia de los maestros y al cumplimiento de los 200 días hábiles de clases.

Aclaró que no están exigiendo sanciones, sino el cumplimiento de la normativa sobre el pago de salarios. “La norma dice, día trabajado, día pagado”, sostuvo.

Flores también rechazó que exista una privatización de la educación regular y señaló que las observaciones de los maestros sobre la descentralización estarían relacionadas con los institutos técnicos y tecnológicos.