Abogado sostiene que el asilo de Beller no modifica el proceso contra Cerimedo

El abogado Ernesto Giraldes, defensor de Fernando Cerimedo, afirmó que la aceptación del asilo diplomático de Nadia Beller en México no modifica la investigación que se sigue contra su cliente, quien permanece con detención preventiva.

"La investigación es en contra de Fernando Cerimedo, no de la señora Nadia Beller. La investigación y la detención preventiva la está sufriendo el señor Fernando Cerimedo", sostuvo Giraldes durante una entrevista en el programa El Mañanero.

El jurista consideró que, tras la aceptación del asilo por parte de México, corresponde que Bolivia otorgue el salvoconducto solicitado.

"Se tiene que dar por norma, de acuerdo a los tratados internacionales que tiene Bolivia con el mundo. En especial con México, de que sí, se tiene que dar el salvoconducto que solicitó primero el asilo", manifestó.

Consultado sobre los motivos que llevaron a Beller a solicitar protección diplomática, Giraldes cuestionó las acusaciones que ella habría realizado contra su defendido y aseguró que, desde el inicio del caso, se escucharon principalmente sus versiones.

También rechazó que los mensajes encontrados en el celular de la mujer sean suficientes para vincular a Cerimedo con la contratación de los sicarios que la atacaron el pasado mes de agosto.

"Incluso en el caso de Fernando Cerimedo no existe una sola sindicación, un testigo que diga que sí, el señor Fernando Cerimedo fue el que nos contrató a nosotros, fue el que nos pagó, fue el que hizo el acuerdo para poder hacer el atentado", afirmó el abogado.

Giraldes también denunció presuntos abusos durante el proceso judicial y cuestionó que su defendido no permaneciera detenido en Santa Cruz, como había solicitado inicialmente la defensa. Además, mencionó la apertura de otro proceso a raíz de una fotografía que, según indicó, Beller difundió en redes sociales.

En relación con las audiencias para solicitar la cesación de la detención preventiva, Giraldes explicó que la sesión prevista en la mañana del lunes fue suspendida porque el Ministerio Público solicitó que Beller estuviera presente o fuera notificada. El juez accedió a la suspensión y la audiencia fue reprogramada para el 18 de noviembre.

Por otra parte, indicó que la audiencia prevista en La Paz, dentro del caso por enriquecimiento ilícito, también fue suspendida debido a problemas técnicos de comunicación. Según el abogado, la sesión fue fijada para este martes 10 de noviembre.