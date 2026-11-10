El abogado Javier Nágera denunció que sus dos defendidos, ciudadanos brasileños investigados por el asesinato de otros dos compatriotas en la zona de Valle Sánchez, fueron sometidos a torturas, amenazas y vejámenes por parte de efectivos policiales para obligarlos a admitir su participación en el doble crimen. La defensa sostiene que las confesiones fueron obtenidas bajo presión y cuestiona que existan pruebas científicas que vinculen a sus clientes con el hecho.

Durante una entrevista con el programa El Mañanero, Nágera explicó que el asesinato de los dos ciudadanos brasileños ocurrió el 20 de octubre, mientras que sus clientes fueron intervenidos el 5 de noviembre, durante un operativo rutinario de 110. En esa oportunidad, según relató, uno de ellos tenía un arma de fuego entre sus pertenencias.

Sin embargo, el abogado aseguró que, hasta ese momento, no existía ningún elemento que relacionara a los dos ciudadanos con el doble asesinato. Sostuvo que sus defendidos se encontraban realizando actividades comerciales para comprar ropa, tal como habrían manifestado.

La denuncia más grave de la defensa está relacionada con las supuestas agresiones que habrían sufrido durante su detención. Nágera afirmó que sus clientes utilizaron un traductor durante la audiencia judicial del lunes 9 de noviembre para relatar los maltratos que, según ellos, recibieron mientras estaban bajo custodia policial.

“Han sido sometidos a tortura, vejámenes, y no lo digo yo. El día de ayer, haciendo uso a su derecho material de defensa, manifestaron ante el juez a través de un traductor que fueron sometidos a tortura, eran vejámenes que han violentado incluso su dignidad”, declaró.

El abogado describió los métodos de tortura que, según la versión de sus defendidos, habrían sido utilizados para conseguir una confesión.

“Les pusieron bolsas en la cabeza para cortarles la respiración. Paralelamente a eso, ahogamientos en la taza de un baño y choques eléctricos en sus partes e incluso indicaron que los iban a violar”, manifestó.

Nágera sostuvo que, bajo ese nivel de presión, sus clientes terminaron reconociendo verbalmente su participación en el asesinato del 20 de octubre. Según el jurista, esa supuesta confesión fue uno de los fundamentos utilizados por el Ministerio Público para presentar la imputación formal.

En ese sentido, cuestionó la validez de las declaraciones y recordó que la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales impiden que una persona sea obligada a declarar contra sí misma mediante violencia, intimidación o coacción.

“Esas declaraciones son nulas de pleno derecho y no puede ser la base por la cual sean ahora juzgados”, afirmó.

La defensa cuestiona las pruebas de la investigación

Otro de los puntos observados por el abogado es la ausencia de pruebas periciales que, a su criterio, permitan establecer la participación de sus clientes en el doble asesinato.

Nágera aseguró que no se realizaron pruebas de balística, guantelete ni luminol a los dos investigados y cuestionó que la acusación se apoye principalmente en una declaración verbal cuya legalidad también está en duda.

“Me manifestaron que fueron, vuelvo a reiterar, torturados para declarar que ellos eran culpables de un hecho del cual no han participado”, aseguró.

Además, reveló que la defensa encontró observaciones en los documentos presentados durante la investigación. Explicó que, hasta la audiencia del lunes, no habían tenido acceso completo al cuaderno de investigación y que, al revisar los actuados, advirtieron que la supuesta entrevista en la que los brasileños habrían confesado no estaba respaldada por un acta.

“La supuesta entrevista no está documentada, no está ningún acta labrada, simplemente señala que fue tomada por un teniente”, cuestionó.

También llamó la atención sobre la falta de un traductor durante los primeros días de la investigación, debido a que, según explicó, sus defendidos no hablan español.

“Lo que nos llama poderosamente la atención es que desde el día jueves, que han sido aprehendidos, hasta el día de ayer, que han transcurrido cinco días, para el MP y para el juez, ha sido difícil incluso poder conseguir un traductor, porque los señores no hablan ni la más mínima palabra en español. ¿Y cómo podría ser posible que en Montero pudiesen declarar que ellos son los autores materiales del hecho?”, expresó.

Niega vínculos con organizaciones criminales de Brasil

Consultado sobre los posibles antecedentes de sus defendidos y su presunta relación con organizaciones criminales brasileñas, como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, el abogado rechazó que existan elementos para vincularlos con estas facciones.

“Se ha demostrado con la defensa técnica de que incluso estos señores tienen unos tatuajes propios de ellos y no hay un solo tatuaje que identifique el ser parte de alguna de estas dos facciones grandes en Brasil como el PCC y como el Comando Vermelho”, respondió.

Asimismo, afirmó que hasta el lunes 9 de noviembre el Ministerio Público no había presentado documentación que demostrara que sus clientes tenían antecedentes penales o eran buscados por la justicia brasileña.

“De los antecedentes, el Ministerio Público hasta el día de ayer no ha presentado siquiera algún antecedente, algún requerimiento por el cual estén siendo buscados a través de la justicia brasilera por algún tipo de delito”, sostuvo.

Sobre la existencia de órdenes de aprehensión en Brasil, reiteró que en el cuaderno de investigación presentado ante el juez no figuraba ningún documento que respaldara esa posibilidad.

Denuncian amenazas y permanecen en Palmasola

La defensa también manifestó su preocupación por las amenazas que, según Nágera, recibieron sus clientes y sus familiares. El abogado relató que durante la audiencia ambos brasileños se presentaron llorando y aseguraron que sus vidas estaban en peligro.

Indicó que incluso recibieron advertencias relacionadas con un eventual traslado a los centros penitenciarios de Chonchocoro y Cantumarca.

“Les decían ni bien los esperamos y está en los chats que se ha presentado como prueba, los vamos a picar”, relató.

El jurista explicó que la expresión utilizada sería una amenaza de muerte dentro del lenguaje empleado por determinados grupos criminales y advirtió que la seguridad de sus defendidos no estaba garantizada.

Finalmente, Nágera señaló que la decisión judicial de mantener a ambos investigados con detención preventiva en el centro penitenciario de Palma Sola permitirá que la defensa participe de manera más directa en las investigaciones y presente elementos para cuestionar la acusación.

“Como hemos logrado para que esto no sea una pena anticipada, porque si se los remitía a Cantumarca y a Chonchocoro, no hubiésemos podido ser partícipes de cualquier nivel de investigación, porque hacer el traslado hubiese sido bastante complicado”, explicó.

El abogado anunció que, desde ahora, su equipo buscará demostrar, mediante elementos técnicos, científicos y jurídicos, que sus clientes no participaron en el asesinato de los dos ciudadanos brasileños ocurrido en Valle Sánchez.

“La defensa técnica se va a encargar de ir desvirtuando de manera técnica, científica y jurídica la no participación de los dos señores brasileros en el hecho que se les quiere inculpar”, concluyó.