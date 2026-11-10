Calor sofocante en Santa Cruz: este será el día más caluroso, con ráfagas de viento de hasta 50 km/h

Santa Cruz se prepara para una semana marcada por las altas temperaturas, los vientos del norte y las lluvias sectorizadas. A partir de este martes 10 de noviembre, el calor comenzará a intensificarse en el departamento y, desde el miércoles, la combinación de temperaturas elevadas y humedad dejará un ambiente sumamente sofocante, según el pronóstico del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire.

En su reporte meteorológico Nº 278, correspondiente al periodo del 9 al 15 de noviembre, Alpire explicó que durante los próximos días predominarán los vientos del norte, que favorecerán un incremento acelerado de las temperaturas máximas.

“A partir del martes 10 de noviembre y durante todo el resto de la semana, imperarán los vientos del norte, lo que incidirá directamente en un aumento acelerado de las temperaturas máximas”, informó.

Alpire agregó que las ráfagas de viento podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, mientras que en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se prevé una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 32°C, con cielos parcialmente cubiertos.

“Las ráfagas del viento van a alcanzar hasta 60 km/h, temperatura mínima de 20°C y máxima de 32°C, cielos parcialmente cubiertos y, de aquí en más, mucho calor, fruto de la incursión de los vientos del norte”, señaló.

Sin embargo, las temperaturas serán todavía más elevadas en algunas regiones del departamento. La Chiquitania registrará la máxima más alta, con 37°C, seguida de Cordillera con 36°C, el Norte Integrado con 35°C, Andrés Ibáñez con 34°C y los Valles cruceños con 30°C.

El miércoles comenzará el ambiente sofocante

Además del incremento del calor, la humedad será otro factor que marcará las condiciones del tiempo durante la semana. Las precipitaciones estarán relacionadas principalmente con frentes húmedos provenientes de la Amazonía y con la acumulación de calor y humedad, por lo que se presentarán de manera sectorizada.

“A partir del miércoles 11 de noviembre, las condiciones del tiempo, sobre todo por la combinación de alta temperatura y humedad fruto de las lluvias, tornarán el ambiente sumamente sofocante”, adelantó Alpire, conocido también como el Señor del Clima.

Así estará el tiempo en las provincias cruceñas

En Andrés Ibáñez y el Norte Integrado se esperan temperaturas mínimas de 19°C y máximas de 34°C y 35°C, respectivamente. Los vientos serán del norte, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h, principalmente el martes y el sábado. El cielo estará parcialmente cubierto a despejado, con algunos periodos nublados.

En cuanto a las lluvias, se pronostican chubascos y precipitaciones dispersas desde el jueves en Andrés Ibáñez y Warnes. En cambio, en las provincias Obispo Santistevan, Sara e Ichilo se esperan chubascos y lluvias de moderadas a fuertes desde el miércoles.

En los Valles cruceños, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9°C y una máxima de 30°C. Los vientos del norte tendrán ráfagas de hasta 50 km/h, principalmente el martes. El cielo estará parcialmente cubierto a mayormente nublado, con algunos periodos despejados. También se prevén chubascos y lluvias de moderadas a fuertes desde el miércoles.

Para Cordillera, el pronóstico establece temperaturas mínimas de 16°C y máximas de 36°C. Las ráfagas de viento podrían llegar a los 60 km/h, principalmente el martes. El cielo estará parcialmente cubierto a mayormente nublado, con periodos despejados, mientras que los chubascos y las lluvias dispersas comenzarán desde el miércoles.

La Chiquitania será la región con las temperaturas más elevadas del departamento, con una mínima de 19°C y una máxima de 37°C. Los vientos del norte tendrán ráfagas de hasta 50 km/h y se esperan cielos parcialmente cubiertos a despejados, con periodos nublados. En esta región también se pronostican chubascos y lluvias de moderadas a fuertes desde el miércoles.