La venta de pan de batalla cae hasta un 50% tras el incremento a Bs 1 en La Paz

El incremento del precio del pan de batalla a Bs 1 por unidad comienza a repercutir en las ventas de los comerciantes en la ciudad de La Paz. En la calle Figueroa, uno de los puntos tradicionales de comercialización, las vendedoras reportan una caída de hasta el 50% en la demanda y expresan preocupación por las pérdidas económicas.

Una de las comerciantes explicó que anteriormente vendía entre 3.000 y 4.000 panes por día, pero que ahora apenas logra comercializar alrededor de 1.500 unidades.

“Vendíamos como 4.000, 4.000 a 3.000, pero ahora 1.500 así nomás. La venta está muy baja porque está muy caro”, manifestó.

La vendedora señaló que el nuevo precio también afecta a las familias, especialmente a aquellas que tienen varios hijos, debido al mayor gasto que representa la compra diaria de este alimento.

La situación se registra después de que tanto panificadores de El Alto como de La Paz determinaron incrementar el precio del pan de batalla de Bs 0,80 a Bs 1 desde inicios de noviembre. La decisión fue asumida en un ampliado con la participación de más de 850 representantes del sector.

Mientras tanto, los comerciantes de La Paz advierten que el aumento ya tiene consecuencias en sus puestos de venta, donde la menor demanda afecta directamente sus ingresos.