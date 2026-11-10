Sedes descarta meningitis en Palmasola, pero alerta por tuberculosis y otras enfermedades

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Jorge Mehdi, informó que los tres casos sospechosos de meningitis meningocócica registrados en el penal de Palmasola fueron descartados. El personal de epidemiología inició una jornada de atención y búsqueda de otras patologías entre la población privada de libertad.

Mehdi explicó que, luego del fallecimiento de un paciente por meningitis meningocócica, se realizó el seguimiento correspondiente a otros tres casos sospechosos, cuyos resultados dieron negativo.

“Los últimos tres casos fueron negativos y ya se cubrieron los días suficientes para que haya un contagio”, aseguró, al señalar que ya no existen casos sospechosos dentro del recinto penitenciario.

Con este antecedente, el equipo de epidemiología desplegó un rastrillaje para detectar enfermedades como dengue, chikungunya y VIH, además de realizar actividades de vacunación general.

Durante la evaluación, el director del Sedes identificó a la tuberculosis como uno de los principales problemas de salud dentro del penal.

“La enfermedad más frecuente y que tenemos que tenerlo es una de las más grandes, graves, es la tuberculosis. Tenemos un gran porcentaje de tuberculosis dentro del penal”, manifestó.

Mehdi advirtió que las condiciones de infraestructura y el hacinamiento dificultan las labores sanitarias y planteó la necesidad de construir un nuevo recinto penitenciario. “No podemos tener un buen control epidemiológico si no tenemos una buena cárcel”, sostuvo.