Ministro de Educación denuncia amenazas contra maestros que decidieron continuar con las clases

El ministro de Educación, Ricardo Sanjinés, denunció que dirigentes del Magisterio Urbano estarían amenazando a maestros y directores de unidades educativas que decidieron continuar con las actividades escolares durante el paro de 48 horas.

“La dictadura sindical está amenazando a docentes de base y a directores que están pasando clases”, afirmó la autoridad, al cuestionar las presiones que, según dijo, se ejercen contra quienes no acatan las movilizaciones.

Sanjinés señaló que los docentes afectados recibirían advertencias de veto sindical, expulsión y restricciones para participar en el proceso de institucionalización que se desarrolla actualmente.

También mencionó una publicación del dirigente del Magisterio Urbano de Santa Cruz, Lorenzo Chávez, dirigida a los directores distritales, quienes deben reportar la asistencia o inasistencia de los maestros. Según el ministro, en ese mensaje se advierte que las autoridades que realicen esos informes deberán responder posteriormente ante las bases sindicales.

“Eso es una barbaridad", expresó Sanjinés, quien cuestionó que se utilicen amenazas contra los trabajadores que mantienen las actividades educativas.

La autoridad sostuvo que estas acciones contradicen el discurso de defensa de la educación, mientras estudiantes de distintas regiones del país se vieron afectados por la suspensión de clases durante la medida de presión.

“Esa dictadura se tiene que acabar”, manifestó el ministro, en medio del conflicto generado por el rechazo del Magisterio Urbano a la propuesta de descentralización educativa.

Las movilizaciones del Magisterio Urbano continúan en el país

El Magisterio Urbano mantiene sus medidas de presión en diferentes regiones de Bolivia. Este martes 10 de noviembre se cumple la segunda jornada del paro nacional de 48 horas, que incluye marchas, mítines y suspensión de clases en las unidades educativas que acatan la convocatoria. Los maestros rechazan la propuesta de descentralización educativa y también exigen incremento salarial, mayor presupuesto para educación y respeto al escalafón nacional.

Las protestas también incluyen piquetes de huelga de hambre. De acuerdo con reportes de la dirigencia del sector, se instalaron alrededor de 30 piquetes en el país, además de huelgas de hambre tanto en La Paz como en Santa Cruz.