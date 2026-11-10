Ministro de Minería presenta su balance y plantea reforzar controles contra la minería ilegal en Bolivia

El ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca Quintanilla, presentó el balance de su primer año de gestión y señaló que uno de los principales desafíos es fortalecer el control estatal frente a la minería ilegal, el contrabando de minerales, la intermediación ilícita, el robo de mineral y los avasallamientos de áreas mineras.

La autoridad reconoció que recibió un sector con debilidades institucionales, dificultades operativas en empresas estatales y problemas de fiscalización y gestión ambiental. Frente a ese panorama, afirmó que el primer año estuvo enfocado en ordenar las instituciones, transparentar la gestión pública y recuperar las capacidades productivas.

Entre los resultados expuestos, destacó que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera realizó más de 50 operativos en los nueve departamentos del país durante nueve meses. Además, se relevaron 4.907 procesos de contratación directa correspondientes al periodo 2009-2026 para identificar posibles irregularidades.

En el ámbito económico, informó que las regalías mineras alcanzaron los Bs 2.905 millones hasta septiembre de 2026, lo que representa un incremento del 103% respecto al mismo periodo de 2025 y Bs 1.475 millones adicionales.

Calderón también anunció que se trabaja en la actualización de la Ley 535 y en la elaboración de una propuesta de nuevo Código Minero, con el objetivo de establecer reglas más claras, fortalecer la seguridad jurídica y generar mejores condiciones para atraer inversiones.

“Este proceso debe permitir avanzar hacia una minería de otro nivel, con reglas claras, mayor institucionalidad y mejores condiciones para la inversión y la producción”, sostuvo.

Otro de los desafíos planteados es modernizar los mecanismos de fiscalización mediante la trazabilidad digital del oro y la implementación de un catastro minero en tiempo real, herramientas que, según la autoridad, permitirán mejorar el control y la transparencia de las operaciones.

En cuanto a la proyección internacional, el ministro destacó la presentación de una cartera de seis áreas prioritarias de inversión y los acercamientos con países como India, Corea del Sur y Chile. También mencionó la participación de Bolivia en encuentros mineros en Toronto y Washington.

La autoridad señaló que la gestión buscará consolidar estos avances mediante una mayor coordinación con cooperativas, empresas estatales, minería privada y comunidades de las regiones mineras, con el propósito de incrementar la producción, atraer capitales y generar empleos y divisas para el país.