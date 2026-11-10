Schrupp: “Un 5% podría ser aceptable el primer año, pero debe escalar al 15%”

El vocero de la Gobernación de Santa Cruz, Rolando Schrupp, afirmó que el planteamiento del Gobierno nacional de comenzar con el 1% de coparticipación tributaria para las gobernaciones es insuficiente y defendió una aplicación gradual que permita alcanzar el 15% hasta 2030 o 2031, en el marco de la agenda del 50-50.

Schrupp explicó que el presidente Rodrigo Paz comprometió durante su campaña la instalación de este modelo de distribución de recursos y que posteriormente se firmó un acuerdo en Sucre, el 5 de agosto. Sin embargo, sostuvo que hasta ahora no se logró concretar su aplicación.

El vocero señaló que actualmente el Gobierno central concentra el 75% de los recursos tributarios, mientras que el 25% retorna a los municipios y universidades mediante la coparticipación. En ese esquema, indicó que las gobernaciones no reciben recursos provenientes de esos impuestos.

Frente a esta situación, Schrupp explicó que Santa Cruz propone comenzar con un 5% en 2027, avanzar al 10% y posteriormente llegar al 15%. La propuesta contempla un proceso progresivo hasta 2030 o 2031, con el objetivo de permitir una transferencia ordenada de recursos y facultades.

“Un 5% podría ser algo aceptable para el primer año, pero sin renunciar a que el segundo año escale a 10 y el tercer año a 15. Eso es lo que se está planteando”, sostuvo.

El vocero destacó que el planteamiento cuenta con el respaldo de instituciones cruceñas, entre ellas el Comité pro Santa Cruz, la Asamblea Legislativa Departamental y los municipios. También señaló que siete gobernadores respaldaron un pronunciamiento conjunto para continuar las gestiones por una nueva distribución de recursos.

Schrupp remarcó que las gobernaciones buscan resolver sus demandas mediante el diálogo y no a través de medidas de confrontación. En ese sentido, indicó que el documento presentado solicita al Gobierno nacional establecer una fecha y un lugar para instalar mesas de trabajo con las autoridades departamentales.

“Necesitamos ir a mesas de diálogo; conminamos al Gobierno central a que establezca fecha y hora para que vayamos y sigamos en este proceso de diálogo y de concertación de una solución”, expresó.

Además, cuestionó que continúe pendiente la devolución de recursos correspondientes a prediarios y bonos de vacunación, pese a que existen compromisos legales. Según Schrupp, la falta de desembolsos contribuye a los conflictos y paros del sector salud.

El vocero insistió en que el Ejecutivo debe concretar los compromisos asumidos y convocar a las gobernaciones para avanzar en una solución. “La confrontación hoy por hoy no debiera ser un instrumento de gestión, sino más bien del pasado”.