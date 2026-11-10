Alertan sobre minería ilegal en Misicuni y posible contaminación con mercurio

Una denuncia sobre la presencia de minería ilegal y contaminación con mercurio en la cuenca de Misicuni encendió las alertas en Cochabamba. La asambleísta departamental Claudia Martínez denunció que existen actividades mineras a cielo abierto en el sector del río Serqueta, uno de los afluentes de la represa, y advirtió sobre los posibles efectos de esta actividad en los sedimentos y las fuentes de agua.

La legisladora sostuvo que existen pruebas obtenidas mediante muestras de sedimentos de la cuenca, tomadas con la participación de diferentes instancias internacionales que llegaron al lugar. Por ello, pidió que las autoridades intervengan para verificar la situación y evitar posibles daños ambientales.

Martínez aclaró que su denuncia no está dirigida contra la Empresa Misicuni ni el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa), instituciones que realizan controles sobre el agua distribuida a los hogares, sino que busca alertar sobre lo que podría estar ocurriendo con los comunarios, los peces y el ecosistema de la zona.

"¿Qué pasa con los comunarios que viven en el lugar, con los peces, que es precisamente donde se encuentra el mercurio, en los sedimentos?", cuestionó.

AJAM identificó indicios de minería irregular

La denuncia de la asambleísta coincide con un reporte de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), que informó sobre indicios de actividad minera irregular en Misicuni.

Mediante sus redes sociales, la institución comunicó que el pasado 30 de octubre realizó una inspección técnica de oficio a través de su Dirección Departamental de Cochabamba. Durante el procedimiento, el equipo identificó indicios de actividad minera irregular y registró puntos georreferenciales.

Sin embargo, una tranca instalada en el camino impidió completar la inspección. Pese a esa dificultad, la AJAM dejó una notificación oficial dirigida a la cooperativa involucrada, directamente en el punto de bloqueo y en presencia de testigos.

La entidad anunció que continuará con las acciones de fiscalización y verificación para establecer las condiciones de las actividades identificadas y determinar las medidas correspondientes conforme a la normativa minera.

Martínez cuestionó las restricciones para ingresar al sector y sostuvo que la existencia de una organización comunal que impide el paso dificulta la toma de muestras y las labores de fiscalización.

Piden intervención de las Fuerzas Armadas

Ante esta situación, Martínez solicitó que las Fuerzas Armadas realicen un sobrevuelo para constatar las actividades mineras que, según su denuncia, se desarrollarían a escasos metros de la represa y dentro de un área protegida.

La legisladora señaló que existirían más de 30 piscinas en el sector y cuestionó cómo se habría permitido la instalación de estas estructuras. Asimismo, indicó que una de las actividades mineras tendría 13 cuadrículas que se comenzaron a constituir en 2005 y está con operaciones desde 2023.

AJAM confirma indicios de minería ilegal en afluente de Misicuni

Solicitan una comisión interinstitucional

Martínez informó que remitió solicitudes a las secretarías de Medio Ambiente y de Minería de la Gobernación para que se conforme una comisión interinstitucional con participación del Ministerio Público, la AJAM, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), la Policía y las Fuerzas Armadas.

El objetivo es ingresar al sector, recoger muestras de los sedimentos y analizar los rebalses que podrían llegar hasta la represa, especialmente ante la proximidad de la temporada de lluvias.

La asambleísta anunció que este jueves se realizará una reunión preliminar para conformar la comisión y establecer un cronograma de trabajo. También indicó que están a la espera de las solicitudes de informe presentadas a las autoridades.

"Ahora no vamos a encontrar mercurio en los grifos. Se tiene que ir a buscar los sedimentos", sostuvo, al explicar que su denuncia responde a un principio de precaución para proteger la reserva natural y la seguridad de la población.

Además, adelantó que, mediante diputados y senadores de su bancada, se impulsará un proyecto de ley para regular el uso del mercurio en el país debido a los graves problemas de salud que está generando en diferentes comunidades.

Misicuni y Semapa

Ante las denuncias, la Empresa Misicuni emitió un comunicado en el que aseguró que los análisis y controles técnicos realizados al agua de la represa no detectaron presencia de mercurio.

La institución también informó que los resultados respaldan el cumplimiento de los parámetros establecidos en la Norma Boliviana NB 512 para agua destinada al consumo humano.

Por su parte, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) aseguró que el agua que llega a los hogares de Cochabamba pasa por un proceso de potabilización que impide que los minerales lleguen a la red de distribución.

El gerente de Semapa, Luis Prudencio, confirmó que se realiza este procedimiento para garantizar la calidad del suministro.